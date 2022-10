Campo sportivo di Tordandrea, la consigliera Massini lancia una ‘convocazione’ via fb e FdI Assisi ironizza

Questa sera (7 ottobre 2022, ndr) alle 18 si terrà un incontro sul campo sportivo di Tordandrea, ma la modalità di convocazione – due post su Facebook della consigliera di Assisi Domani Marylena Massini, il primo dei quali uscito ieri senza location, lo stesso campo sportivo, che è stata poi comunicata sulla pubblicazione successiva alle 10 di stamattina – suscita le ironie di Fratelli d’Italia. “È una nuova tecnica – spiega la consigliera a un cittadino che chiedeva ‘Si ma dove si fa la riunione?’ – prima si comunica l’evento e poi il luogo, dicono che attiri più l’attenzione”.

E i ‘meloniani’ assisani ironizzano. “Apprendiamo tramite un post su Facebook pubblicato ieri notte della Consigliera di Assisi Domani, Marylena Massini, che oggi alle 18 – in un luogo imprecisato – si svolgerà un’assemblea pubblica per discutere delle sorti del campo sportivo di Tordandrea. Se la problematica, come riporta l’articolo pubblicato da Assisi Sport (il supplemento sportivo del gruppo editoriale di Assisi News che ha rilanciato l’appuntamento, anche considerato che tempo fa si era occupato del problema del degrado di alcune infrastrutture sportive, ndr) è davvero così sentita per l’autrice dell’iniziativa, ci permettiamo di rilevare che tempi e modi per una convocazione di cotanta importanza, dovevano essere ben diversi. Sempre che l’intenzione – conclude la nota – fosse quella di ottenere una partecipazione effettiva della cittadinanza a cui si chiede collaborazione.

Come riporta proprio Assisi Sport, “il campo sportivo di Tordandrea che giace in uno stato indecoroso ormai da troppo tempo. Erba alta e strutture decadenti fanno da padrone in una situazione che gode del più totale abbandono. Si punterebbe alla gestione da parte di associazioni locali per fa si che il campo sportivo possa essere messo a nuovo e vissuto nuovamente. Ci si augura che il tutto – partendo proprio da questo primo incontro, possa concretizzarsi, per non lasciare l’ennesima struttura sportiva del comune di Assisi a deteriorasi ancora e privare per altri anni ancora la comunità locale di un luogo in cui praticare sport”.

