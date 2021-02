Derrate alimentari per la Caritas diocesana, le regala il Lions Assisi

Il Lions Club di Assisi, fedele a quanto previsto dal programma dell’annata in corso, prosegue nell’obiettivo di dedicare le proprie risorse umane ed economiche a portare aiuto sul territorio. Con tale intento è stata donata una notevole quantità di derrate alimentari e generi di prima necessità alla Caritas Diocesana di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Cattaneo. Nella foto in evidenza, il momento della consegna del materiale donato, raccolto con il contributo di tutti i soci del Lions Club di Assisi e in particolare del socio Maurizio Ercolanetti (con la pettorina gialla), che ha gestito l’operazione.

Oltre alla donazione di derrate alimentari , il Lions Club di Assisi e il suo presidente Carlo Brondi, a fine anno avevano lanciato una raccolta fondi per finanziare l’acquisto del latte artificiale per i bambini nati in famiglie con evidenti difficoltà economiche. L’iniziativa si chiama Aiutaci a far crescere il futuro. Il Lions Club di Assisi, mediante la Associazione di Promozione Sociale LA.U.SA, effettuerà versamenti per contribuire all’iniziativa. Inoltre consente di versare contributi a tutti gli interessati, rilasciando una regolare ricevuta che potrà essere portata in deduzione dai soggetti che esercitano attività di impresa e in detrazione o deduzione per le persone fisiche secondo la normativa vigente. Tutti i contributi che verranno versati saranno interamente utilizzati per l’acquisto di latte in polvere ed altri prodotti necessari allo svezzamento di neonati di famiglie in difficoltà economiche. Tutte le spese verranno rendicontate puntualmente. Per contribuire, basta effettuare un bonifico bancario a LA.U.SA. LAZIO-UMBRIA-SARDEGNA A.P.S. utilizzando l’IBAN: IT84F0200814704000401053048, presso Unicredit, causale “Lions Club Assisi – SVEZZAMENTO”.