Movimento 5 Stelle Assisi presente alle amministrative: “Riunioni per programma e lista”

Nel centrosinistra Stefania Proietti, nel centrodestra si pensa ancora al nome. Ma alle amministrative Assisi 2021, ci sarà anche il Movimento 5 Stelle Assisi, che via Facebook risponde presente. Al momento non è chiaro se in solitaria o in coalizione, ma si pensa già a programma e lista, con una serie di incontri in scena proprio in questi giorni.

“Le elezioni amministrative di Assisi si stanno avvicinando e le forze politiche si stanno organizzando per la tornata elettorale che eleggerà il primo cittadino e rinnoverà il consiglio comunale – scrivono dal M5S – momento che questo anno assume ancora più importanza vista la pandemia in corso e le conseguenze che inevitabilmente condizioneranno i prossimi anni”.

“Il Movimento 5 Stelle Assisi intende dare continuità all’esperienza amministrativa dei cinque anni trascorsi e intende rappresentare gli interessi dei cittadini anche nei prossimi cinque anni. A questo proposito – prosegue la nota – si sta regolarmente riunendo per elaborare il programma e costruire una lista che possa rappresentarlo al meglio. A causa della pandemia in corso queste riunioni avvengono settimanalmente attraverso la piattaforma telematica Zoom, in attesa di poter tornare a fare le nostre consuete assemblee pubbliche”.

Infine la chiamata a partecipare: “Se sei interessato a partecipare – conclude la nota – contattaci ai seguenti recapiti 3391645640 (Andrea Mancinelli), 3925959512 (Vincenzo Rocca) e ti invieremo il link per effettuare la connessione”.