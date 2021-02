Fuori comune e con la droga: 26enne multato dalla Polizia

Scoperto fuori Comune senza motivo e pure con la droga nel furgone, un 36enne è stato denunciato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi. Nella mattina di ieri (lunedì 2 febbraio 2021) la Squadra Volante del Commissariato assisano diretto dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio notava un furgone viaggiare a forte velocità sulla SS75. Il mezzo veniva raggiunto e fermato in sicurezza presso una stazione di servizio sul territorio assisano.



Il conducente, un 26 enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine perché assuntore abituale di sostanze stupefacenti e residente nel Comune di Bastia Umbra, non riusciva a dare valide giustificazioni sulla sua presenza fuori comune. Per tale motivo veniva sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DL 19/2020 al pagamento della somma di € 533,00. Nel corso del controllo veniva, inoltre, rinvenuto indosso all’uomo un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente tipo cocaina del peso di 0.50 grammi. La droga, che per sua stessa ammissione sarebbe stata utilizzata per uso personale veniva sequestrata e il soggetto segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90. Nei confronti del 26enne, in quanto sorpreso in possesso di sostanza stupefacente alla guida di autoveicolo veniva disposto anche il ritiro immediato della patente di guida.

(Foto di repertorio)