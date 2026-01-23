Giovani apprendisti cercasi, gli Sbandieratori di Assisi aprono alle nuove leve

Non si ferma l’attività degli Sbandieratori di Assisi. Dopo che il 2025 è stato caratterizzato dalla celebrazione del 50° anniversario della fondazione con numerosi spettacoli in giro per l’Italia, in occasione del Calendimaggio e culminata poi con l’evento del 10 e 11 ottobre, la compagine si prepara alla alla nuova stagione che come ogni anno sarà ricca di esibizioni che porteranno il nome di Assisi nelle piazze d’Italia. (Continua dopo il video – link diretto)

In questo 2026 verrà riproposta, a seguito dell’ormai consolidata e ventennale collaborazione con l’Istituto Comprensivo Assisi 1, la “Scuola di Bandiera” rivolta a bambine e bambini per tramandare loro questa antica arte: una ‘fucina’ che ha permesso negli anni l’ingresso di circa 300 nuove leve nell’organico del gruppo. Da quest’anno gli Sbandieratori di Assisi hanno deciso di allargare anche ai giovani di tutto il Comune di Assisi e del circondario la possibilità di partecipare a questa attività “che – si legge in una nota – è gratuita e adatta a tutti. Quindi l’appuntamento è per tutte le ragazze ed i ragazzi interessati – dai 14 anni di età in su – presso la palestra della Scuola Media ‘Frate Francesco’ in via San Benedetto ad Assisi per martedì 3 febbraio alle 21.00 per un primo incontro informativo”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 349.4142667 e 335.285659

