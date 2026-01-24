Domenica 25 i funerali di Alessandro, ospite del Serafico prematuramente scomparso

“Oggi è un giorno molto triste al Serafico, siamo sopraffatti dal dolore per la tragica morte di Alessandro, uno dei nostri ‘figli’. Non lo vedremo più camminare per i corridoi, sorridendo mentre salutava tutti. Non lo vedremo più impegnato nelle tante attività che rendevano piena ognuna delle sue giornate” sono le parole con cui il Serafico commenta l’addio ad Alessandro B, il giovane 25enne ospite del Serafico prematuramente scomparso a inizio settimana e i cui funerali si terranno domenica 25 alle 15 all’abbazia di San Pietro.

“A Dio, Alessandro. Grazie – ancora il messaggio del Serafico – per l’amore che hai saputo donarci negli anni che hai trascorso qui con noi. Anni di piccoli e grandi traguardi, e di gioie che sapremo custodire nel tempo. Siamo vicini alla sua mamma e al suo papà, stretti in un unico abbraccio”. Tanti anche i messaggi di cordoglio delle società sportive assisane per cui il giovane militava.

