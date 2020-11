Giovedì del Rotary, torna l’appuntamento: si (ri)parte con il dottor Monti

Il Rotary torna a proporre i Giovedì del Rotary, approfondimenti di attualità con i professionisti del territorio e lo fa a partire dal dott. Manuel Monti, coordinatore del reparto di medicina presso l’Ospedale di Assisi. Al centro dell’intervento la telemedicina, nuova frontiera sanitaria che permette, soprattutto in momenti come questo in cui l’accesso alle strutture ospedaliere può diventare complicato, una gestione del paziente a distanza. Il Rotary Club di Assisi ha aderito ad un progetto del Distretto Rotary 2090 proprio modellato sulla telemedicina e si sta attivando per reperire e formare medici di base che andranno ad utilizzare dotazioni strumentali e software dedicati.

L’appuntamento con i Giovedì del Rotary, come di consueto, è sul canale YouTube “Rotary Assisi” in diretta streaming giovedì 5 novembre alle ore 21. Il dott. Monti risponderà anche alle domande poste in diretta attraverso la chat del canale YouTube. Prosegue intanto la “Assisi Virtual Marathon” che ha raccolto circa 3500 dei 9000 euro ancora necessari per l’acquisto del radiografo da corsia per l’ospedale di Assisi (il Rotary cittadino ha già impegnato una cifra pari a circa 20.000 euro). Nel sito del Club e nella pagina Facebook “Assisi Virtual Marathon” il Rotary chiama a raccolta le associazioni e le aziende del territorio. Al momento si registrano le adesioni del “Coro Polifonico Città di Bastia”, dei “Cantori di Assisi“, delle associazioni “A.N.N.A.” e “Il Giunco”, nonché della redazione del quotidiano online AssisiNews. Per i privati che vogliono contribuire attraverso una donazione liberale, invece è attiva la piattaforma GoFundMe, raggiungibile a questo link.