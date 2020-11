Controllo della vista gratuito anche a novembre da Spazio Ottica e Ottica Stefano

Dopo il successo durante tutto il mese di ottobre, mese dedicato alla salute della vista, Spazio Ottica e Ottica Stefano aprono le porte al pubblico per un controllo gratuito dell’efficienza visiva anche a novembre. Obiettivo della campagna: sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia del bene vista, quest’anno particolarmente messo sotto pressione da smart-working e didattica a distanza imposti dal lockdown causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Le nuove tecnologie che ormai da tempo hanno introdotto, in ciascuno di noi, nuove abitudini visive (uso smisurato di smartphone, monitor, televisori, computer portatili e tablet ) stanno mettendo sotto sforzo la nostra vista. Con il Covid-19 che ha imposto attività lavorative in smart-working per gli adulti e formazione a distanza per bambini e ragazzi – dicono da Spazio Ottica ed Ottica Stefano – sottoponendo la vista a uno sforzo importante per ore, non sempre nelle condizioni migliori di luce e postura, la situazione dei nostri occhi è diventata ancora più delicata”.

Nei punti vendita di Bastia Umbra – Spazio Ottica e di Petrignano di Assisi – Ottica Stefano è possibile effettuare un controllo gratuito della vista per tutto il mese di novembre previo appuntamento: “È importante quindi “proteggerci” con la disponibilità di soluzioni utili ai nostri occhi in situazioni ambientali particolarmente estreme adottando lenti protettive ad hoc, oppure consigli capaci di ridurre gli sforzi. La tecnologia ottica-optometrica – sottolineano i titolari – offre soluzioni innovative per ogni tipo di problematica visiva, attraverso lenti di qualità ad alto contenuto tecnologico, in grado di valorizzare le performance visive della persona”.

Per informazioni e prenotazioni, basta contattare il numero telefonico 075 697 1709: “L’ottico optometrista – prosegue la nota – ha una grande competenza tecnica per effettuare l’analisi accurata della efficienza visiva e per poter consigliare l’occhiale da vista o la lente a contatto personalizzabili a seconda delle esigenze visive della singola persona. La vista – concludono da Spazio Ottica ed Ottica Stefano – merita attenzione!”.

(Spazio Ottica – Ottica Stefano è sponsor di AssisiNews)