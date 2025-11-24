Gli Sbandieratori di Assisi donano insieme all’AVIS in una giornata di solidarietà e tradizione

L’iniziativa ha voluto celebrare la collaborazione tra due realtà storiche e simboliche della città

Una giornata di festa e solidarietà quella che si è svolta al Punto di raccolta Sangue dell’Ospedale di Assisi, dove gli Sbandieratori di Assisi hanno partecipato ad una donazione di gruppo, unendo il loro inconfondibile spirito di squadra al gesto più nobile: donare sangue per chi ne ha bisogno.

L’iniziativa ha voluto celebrare la collaborazione tra due realtà storiche e simboliche della città. In questo 2025, anno in cui gli Sbandieratori festeggiano i 50 anni dalla loro fondazione (1975–2025), la compagine assisiate ha scelto di sostenere concretamente la missione di AVIS, confermandosi “amica della donazione” e ambasciatrice di un messaggio di altruismo e appartenenza.

Una decina di componenti degli Sbandieratori di Assisi si sono presentati negli appositi spazi del nosocomio locale portando con sé entusiasmo e senso civico. Dopo il momento di accoglienza e registrazione, i donatori hanno partecipato alla raccolta in un clima sereno, accompagnato simbolicamente dal colore delle proprie bandiere bianco-rosso-nere. «Siamo orgogliosi di aver compiuto questo gesto come gruppo – hanno dichiarato gli sbandieratori –. In un anno così importante per noi, abbiamo voluto restituire alla città parte dell’energia che ci ha sempre sostenuto».

Il Presidente di AVIS Assisi, Gianmatteo Costa, ha commentato: «La presenza degli Sbandieratori è un esempio straordinario di come la tradizione e la solidarietà possano camminare insieme. La donazione di sangue è un atto di vita ed anche di amore per la città e la comunità ed oggi Assisi ne ha dato una bellissima dimostrazione». Con questo gesto gli Sbandieratori hanno voluto testimoniare come la forza, la coordinazione e lo spirito di gruppo che caratterizzano ogni loro esibizione possano tradursi in un contributo reale e concreto per la comunità.

L’AVIS di Assisi ringrazia di cuore tutti i partecipanti e invita i cittadini a prendere esempio da questa iniziativa, ricordando che donare sangue è semplice, sicuro e indispensabile per salvare vite ogni giorno. La segreteria Avis Assisi rimane sempre disponibile per fornire informazioni (basta inviare un messaggio WhatsApp al 353.4313217 e si verrà prontamente richiamati).

