Italian Fundraising Award 2022, tra i candidati l’umbra Eleonora Spalloni

Eleonora Spalloni, responsabile fundraising di Angsa Umbria, è candidata all’Italian Fundraising Award 2022, organizzato dall’Associazione Festival del Fundraising e da ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser.

Le due associazioni ogni anno premiamo la/il fundraiser che, nel corso della sua carriera, ha contribuito in maniera decisiva alla crescita esponenziale della nonprofit in cui lavora e, al tempo stesso, è punto di riferimento del settore del fundraising italiano. Tre i criteri: rilevanza, ossia chi nel corso della sua carriera si è distinto per le sue notevoli capacità nella pratica del fundraising; autorevolezza, ossia chi nel corso della sua carriera ha contribuito a formare le nuove generazioni di fundraiser e ha fatto da apripista a tutto il settore, sperimentando e condividendo nuove modalità di raccolta fondi; e impatto mediatico, per portare alll’attenzione di un numero sempre più ampio di persone l’importanza della professione del fundraiser

Fino al 27 aprilec’è la possibilità di votare Eleonora Spalloni all’Italian Fundraising Award 2022 (Link diretto) e farla nominare vincitrice del premio (IFA). Come spiega Angsa Umbria, “è per la nostra associazione motivo di orgoglio e di felicità. Eleonora nella sua carriera ha dimostrato competenza, eccellente capacità organizzativa e gestionale nel mondo del nonprofit. Si è distinta per il suo lavoro e il suo impegno. Aiutateci a incoronarla come migliore fundraiser dell’anno. Votate anche voi e dite la vostra!”

