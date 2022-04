Marcia della Pace straordinaria, i cambi alla viabilità ad Assisi e Bastia Umbra e le info utili per chi partecipa

Cambi alla viabilità per la marcia della Pace straordinaria, il Comune di Assisi e il Comune di Bastia Umbra hanno inviato le disposizioni per la chiusura del traffico veicolare e i relativi percorsi alternativi.

Ad Assisi- qui l’ordinanza in Pdf – è stato deciso il DIVIETO DI SOSTA in alcune strade sia di Santa Maria degli Angeli che di Assisi. Dalle 6 fino alle 16 e comunque fino al termine della manifestazione non è possibile parcheggiare a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles (tratto da via Mezzo Miglio a via IV Novembre), via Becchetti, via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia, Piazza Caduti di Nassiriya, Piazza Dante Alighieri. E ad Assisi Centro in viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, Piaggia San Francesco (tratto superiore con accesso e uscita da Viale Marconi), Borgo San Pietro (tratto sino a civico n. 38), Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, via Merry del Val, Largo Lubich, via San Francesco, via Ponte dei Galli e zone antistanti arco di San Giacomo (si potrà invece parcheggiare nel parcheggio di San Giacomo).

Sempre in occasione della Marcia della pace straordinaria è stato poi disposto il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle 9 fino al termine della manifestazione e dell’esodo, sulle seguenti vie e piazze: Santa Maria degli Angeli – via Becchetti, via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da via Los Angeles a via Protomartiri Francescani). Assisi Centro – Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, via San Francesco, via Fortini, Piazza Verdi. Ci saranno disagi alla circolazione dalle 11 e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nel momento di passaggio della Marcia e comunque secondo le necessità e sempre fino al termine della manifestazione e dell’esodo, sulle seguenti vie e piazze: Santa Maria degli Angeli – via Ermini (tratto da via San Costanzo a via Los Angeles), via Los Angeles (tratto da via Mezzo Miglio a via IV Novembre), via Carducci, via Patrono d’Italia (tratto da via Protomartiri Francescani a via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari). Assisi Centro – viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, via Vittorio Emanuele II (tratto da viale Marconi a via Padre Giorgi), Piazza Giovanni Paolo II.

Ci saranno disagi alla circolazione dalle 11 e DIVIETO DI ACCESSO nel momento di passaggio della Marcia e comunque secondo le necessità e sempre fino al termine della manifestazione e dell’esodo, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, in via Maratona da via Tescio, via Ospedale delle Pareti da Bastia Umbra (Ponte sul Tescio), via Insula Romana da via Ospedale delle Pareti, via Francesca da via di Valecchie (direzione ovest), via Vittorio Emanuele II da via Petrosa (senso discendente), via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con via San Vetturino (la viabilità per l’ospedale di Assisi sarà garantita da via Campiglione, via San Giovanni, via dell’Isola), Piazza Dante Alighieri da via D’Annunzio, via D’Annunzio da via Santa Maria Maddalena, via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in via Patrono d’Italia.

Ovviamente ai veicoli dei turisti diretti agli alberghi è garantito l’accesso.

In considerazione che la pandemia non è ancora scomparsa si raccomanda di indossare la mascherina in caso di assembramenti e mantenere la distanza minima di sicurezza.

ITINERARI ALTERNATIVI PER ASSISI PER RAGGIUNGERE IL CENTRO STORICO: durante le fasce di interdizione della circolazione: SS 75 Uscita Rivotorto – SR 147 Frazione Viole – Via Madonna dell’Olivo.

A Bastia Umbra domenica 24 aprile, appunto in occasione della Marcia della Pace straordinaria, cambi nella frazione di Ospedalicchio, dal confine con il Comune di Perugia fino a via Roma al confine con il Comune di Assisi. In particolare, sarà istituita dalle 10 di domenica e fino al termine della manifestazione la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie e tutte le relative traverse che in esse si immettono: via Maccara, via Luisa Spagnoli, via dell’Aeroporto all’intersezione con via Andrea Costa, via Monte Vettore all’intersezione con via Santa Lucia, via San Bartolo all’intersezione con via Marzabotto, via Mattei all’intersezione con via Andrea Costa, via Campiglione all’intersezione con via Mantovani, via Gramsci all’intersezione con via Cambogia, e tutte le traverse che si immettono in via Don Fulvio Scialba, via Mario Poletti, viale del Popolo, via Bastiola, via Firenze, piazza G. Mazzini, via Roma (fino al confine con il Comune di Assisi). Per consentire inoltre il regolare svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle 8 alle 16 in via Firenze sul lato destro nel tratto compreso tra via delle Officine e via del Conservificio, piazza G. Mazzini nel tratto compreso tra via G. Garibaldi e via Roma, via Roma nel tratto compreso tra piazza G. Mazzini e via Vittorio Veneto.

Queste inoltre le informazioni utili per partecipare alla Marcia della Pace straordinaria

Per chi giunge in pullman:

ENTRO LE ORE 8.45 – Tutti gli autobus devono arrivare a Perugia centro entro le ore 8.45 e recarsi in Viale Roma nei pressi di Porta San Costanzo – Giardini del Frontone USCITA: PERUGIA PISCILLE poi percorrere via Assisana – rotatoria Alessandro Seppilli – via della Pallotta – via dei Filosofi – piazzale Europa – via Fiume – Largo Cacciatori delle Alpi – viale Roma)

Dopo aver fatto scendere i partecipanti, gli autobus devono recarsi a parcheggiare a Santa Maria degli Angeli (Assisi): uscire a SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUD e dirigersi nel Parcheggio STAZIONE (Via Giosuè Borsi – costo 20€)

DOPO LE ORE 8.45 – Tutti gli autobus che giungeranno nei pressi di Perugia dopo le ore 8.45 devono dirigersi a Ponte San Giovanni. 2 USCITA dell’E45: BALANZANO poi imboccare via dei Trasporti in direzione via Gustavo Benucci fino al punto di discesa dei partecipanti nei pressi della pasticceria Bella Napoli. Successivamente gli autobus dovranno recarsi ad Assisi percorrendo la strada in senso inverso (via Benucci – via dei Trasporti – immissione sulla E45 a Balanzano) e recarsi a parcheggiare a Santa Maria degli Angeli (Assisi): uscire a SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUD e dirigersi nel Parcheggio STAZIONE (Via Giosuè Borsi – costo 20€)

DOPO LE ORE 11.00 – Gli autobus che giungeranno nei pressi di Ponte San Giovanni oltre le ore 11.00 devono dirigersi direttamente a Santa Maria degli Angeli (Assisi): uscire a SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUD e dirigersi nel Parcheggio STAZIONE (Via Giosuè Borsi – costo 20€) Per chi volesse dirigersi a Bastia Umbra: uscire a Bastia Umbriafiere, lasciare i partecipanti in Piazza del Mercato e dirigersi a parcheggiare al Parcheggio Stazione.

AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE I partecipanti dovranno recarsi presso il Parcheggio Stazione a Santa Maria degli Angeli (via Giosuè Borsi) dove si trovano gli autobus. Da Piazza San Francesco il percorso consigliato è il seguente: – Recarsi a piedi al Parcheggio Stazione (10 minuti) – Recarsi a piedi a Piazza Giovanni Paolo II° e prendere gli autobus urbani che portano alla Stazione Ferroviaria. Le navette partono ogni 20/30 minuti.

Per chi viene in treno alla Marcia della Pace straordinaria:

ENTRO LE ORE 8.30 – I partecipanti che arrivano in treno (Stazione di Perugia Fontivegge) entro le ore 8.30 possono prendere il Minimetrò (apertura anticipata a partire dalle ore 7.30, ultima corsa come di consueto pre 20.45, si consiglia l’acquisto preventivo dei biglietti per evitare code alle biglietterie automatiche) e scendere alla Fermata Pincetto. Dal Pincetto i Giardini del Frontone si raggiungono a piedi in circa 10 minuti. La strada più breve è prendere Via XIV Settembre, girare a sinistra in Corso Cavour e proseguire fino a Borgo XX Giugno. Per coloro che arrivano a Perugia in auto entro le 8.30 si consiglia di parcheggiare in zona stazione Fontivegge o nei parcheggi collegati con il Minimetrò.

Consigliamo: – il Parcheggio di Porta Nova adiacente alla stazione del Minimetrò di Pian di Massiano (Raccordo autostradale Perugia-A1 – uscita Perugia Madonna Alta – direzione Stadio) – gratuito – il Parcheggio di Piazzale della Cupa (via A. Checchi) adiacente alla stazione del Minimetrò Cupa – gratuito I partecipanti devono scendere alla Stazione del Minimetrò Pincetto e raggiungere i Giardini del Frontone a piedi (circa 10 minuti). La strada più breve è prendere Via XIV Settembre, girare a sinistra in Corso Cavour e proseguire fino a Borgo XX Giugno.

I Giardini del Frontone sono raggiungibili a piedi in circa 10 minuti anche dai Parcheggi a pagamento del centro storico di Perugia: Parcheggio di Piazza Partigiani e Piazzale Europa.

DOPO LE ORE 8.30 – I partecipanti alla Marcia che arrivano a Perugia in auto dopo le ore 8.30 devono recarsi a Ponte San Giovanni, parcheggiare nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Perugia-Ponte San Giovanni (o nei pressi della stessa) e attendere l’arrivo del corteo, previsto per le 10.00, in Via Manzoni.

DOPO LE ORE 11.00 – I partecipanti alla Marcia che arrivano a Perugia in auto dopo le ore 11.00 devono recarsi a Santa Maria degli Angeli (Assisi): uscire a SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUD e parcheggiare nei pressi della rotatoria di Via del Caminaccio. Per raggiungere il centro di Santa Maria degli Angeli si può procedere a piedi (circa 10 minuti) o prendere la navetta nel parcheggio a lato della rotatoria.

AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE Per tornare a Perugia o a Ponte San Giovanni è necessario prendere il treno alla Stazione di Assisi (che si trova a Santa Maria degli Angeli). Dalla stazione ferroviaria di Assisi partiranno treni ordinari per Perugia Fontivegge nei seguenti orari: 15:17, 16:30, 17:21, 19:17, con fermate intermedie nelle stazioni di Bastia e Ponte San Giovanni (costo biglietto 3€). Consigliamo di acquistare preventivamente i biglietti on line o presso le stazioni ferroviarie. Dalla stazione di Perugia Fontivegge è possibile tornare ai Parcheggi di Pian di Massiano e della Cupa prendendo direttamente dal binario n.1 il Minimetrò fino alle relative fermate. Per raggiungere i parcheggi a pagamento di Piazza Partigiani o Piazzale Europa è possibile utilizzare gli autobus urbani di BusItalia in partenza dalla stazione e diretti ai relativi parcheggi.

