La Cappella Musicale apre il 2026 con tanti eventi e una trasferta a Monaco

Dalle celebrazioni solenni ad Assisi per il Capodanno e l’Epifania, fino al concerto nel Principato di Monaco per la patrona Santa Devota, il racconto delle varie iniziative

1 Febbraio 2026 Associazionismo 0

La Cappella Musicale apre il 2026 con tanti eventi e una trasferta a Monaco

Il nuovo anno è iniziato alla grande per la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco ad Assisi. Il 1° gennaio 2026 la comunità – si legge nel sito Ofmconv.net – ha preso parte alla solenne celebrazione per la festa della Madre di Dio e il 6 gennaio, per la festa dell’Epifania, concludendo così, insieme al Sacro Convento, le festività natalizie vissute tra musica e preghiera. Nei giorni successivi lo studio è ripreso subito per preparare un evento atteso da mesi: un concerto nel Principato di Monaco. L’invito è giunto per esibirsi insieme agli amici del “Choeur de Sarténe” della Corsica, proprio in occasione della festa di Santa Devota, patrona e protettrice del Principato, della famiglia principesca e anche della Corsica.

Il 26 gennaio 2026 è iniziato il viaggio verso Monaco e il 27 gennaio la Cappella Musicale è stata accolta nella maestosa Cattedrale di San Nicola, dedicata all’Immacolata Concezione. L’atmosfera del concerto è stata resa unica dalla luce di 2000 candele. La chiesa, gremita, ha visto la presenza del principe Alberto e della principessa Charlene di Monaco, che con simpatia hanno cantato insieme al coro e hanno offerto una foto ricordo. Nel pomeriggio, durante le prove, è giunta la visita di sua eminenza Pierbattista PIZZABALLA, Patriarca Latino di Gerusalemme, che si è fermato ad ascoltare il Cantico delle Creature di Fra Domenico STELLA. Sono stati tre giorni intensi, colmi di lavoro, amicizia e gioia. Ora l’attesa è rivolta a febbraio, un mese che porterà nuove emozioni e occasioni di incontro.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock