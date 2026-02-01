La Cappella Musicale apre il 2026 con tanti eventi e una trasferta a Monaco

Il nuovo anno è iniziato alla grande per la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco ad Assisi. Il 1° gennaio 2026 la comunità – si legge nel sito Ofmconv.net – ha preso parte alla solenne celebrazione per la festa della Madre di Dio e il 6 gennaio, per la festa dell’Epifania, concludendo così, insieme al Sacro Convento, le festività natalizie vissute tra musica e preghiera. Nei giorni successivi lo studio è ripreso subito per preparare un evento atteso da mesi: un concerto nel Principato di Monaco. L’invito è giunto per esibirsi insieme agli amici del “Choeur de Sarténe” della Corsica, proprio in occasione della festa di Santa Devota, patrona e protettrice del Principato, della famiglia principesca e anche della Corsica.

Il 26 gennaio 2026 è iniziato il viaggio verso Monaco e il 27 gennaio la Cappella Musicale è stata accolta nella maestosa Cattedrale di San Nicola, dedicata all’Immacolata Concezione. L’atmosfera del concerto è stata resa unica dalla luce di 2000 candele. La chiesa, gremita, ha visto la presenza del principe Alberto e della principessa Charlene di Monaco, che con simpatia hanno cantato insieme al coro e hanno offerto una foto ricordo. Nel pomeriggio, durante le prove, è giunta la visita di sua eminenza Pierbattista PIZZABALLA, Patriarca Latino di Gerusalemme, che si è fermato ad ascoltare il Cantico delle Creature di Fra Domenico STELLA. Sono stati tre giorni intensi, colmi di lavoro, amicizia e gioia. Ora l’attesa è rivolta a febbraio, un mese che porterà nuove emozioni e occasioni di incontro.

© Riproduzione riservata