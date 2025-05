L ’Associazione Punto Rosa festeggia i suoi primi 16 anni con un convegno in programma il 24 maggio a Santa Maria degli Angeli. L’associazione è nata in Assisi nel Maggio 2009 a sostegno di donne operate di tumore al seno e dei loro familiari. Fornisce supporto umano e relazionare con l’obiettivo di “accompagnare” le donne che si trovano a dover affrontare percorsi di cure oncologiche. All’inizio del proprio operato, il Punto Rosa ha organizzato raccolta fondi per la ristrutturazione dei locali del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Assisi rendendoli accoglienti e dignitosi per i pazienti oncologici.

Oggi offre servizi di fisioterapista per massaggi linfodrenanti del braccio dalla parte del seno operato; una psicologa, per sostenere le pazienti che si trovano ad affrontare il faticoso percorso della malattia e per sostenere anche i lori familiari; una nutrizionista, per la guida ad una corretta alimentazione come prevenzione per la salute; un’esperta di pink-rehab pilates, per la riabilitazione post chirurgica; un’esperta di make up permanente e microblanding. Tanti gli eventi realizzati dall’associazione, tra spettacoli teatrali, serate benefiche per le sue attività e anche per altre realtà ed associazioni, l’iniziativa Camminare Insieme con passeggiate due volte a settimana per mantenere il benessere a livello fisico e come allenamento per partecipare alla Marcia delle 8 porte in notturna organizzata da anni dagli Assisi Runners il primo sabato di Settembre.

Il Punto Rosa collabora attivamente con altre associazioni, tra cui la Pro Loco di Santa Maria e Assisi Runners per la Gennaiola di S. Maria degli Angeli; associazioni locali per l’8 Marzo, Festa della Donna; I Rioni del Palio del Cupolone e J’Angeli ’800 per il Palio di giugno; i Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate; e con le diverse Pro Loco territoriali. “L’impegno costante – spiega la presidente del Punto Rosa Silvana Pacchiarotti – è nell’accompagnare tutte le donne che si trovano a vivere faticosi percorsi di cura, sostenendole nelle loro quotidiane difficoltà, al fine di garantire un dignitoso e più sereno possibile rapporto con la malattia e accettazione delle cure per una fattiva e consapevole Ri-nascita.

Tanti anche i convegni tematici, tra cui come detto quello in programma il 24 maggio 2025 dalle 8.30 al Cenacolo su “Prevenzione e benessere nel percorso oncologico del tumore al seno”, tenuto dai rappresentanti oncologi delle diverse aziende sanitarie umbre e da personale specialistico dell’Associazione Punto Rosa. A parlarne il Direttore S.C. diagnostica per immagini USL Umbria 1, Valter Papa, sul tema Prevenzione secondaria del carcinoma della mammella; la dottoressa oncologia medica e translazionale dell’Ospedale S.Maria di Terni Jennifer Foglietta, sul tema Nuovi farmaci nel trattamento del carcinoma mammario; il Responsabile UOSD oncologia medica ospedali DEA USL Umbria 1, Michele Montedoro, sul tema Strategie di prevenzione nel carcinoma mammario eredo-familiare; il Professore di Chirurgia generale Ospedale Policlinico di S.Martino dell’Università di Genova, Francesco Boccardo, sul tema Possibilità chirurgiche di prevenzione e trattamento del linfedema per malattie oncologiche; e la Dottoressa di medicina generale USL Umbria 1, Eleonora Bentivoglio, sul tema Medicina preventiva e terapie del dolore. Dopo la pausa caffè sono previsti interventi della psicologa Antonella Romansi (Psicooncologia e ruolo delle terapie integrate nei nuovi bisogni della donna dietro la malattia), della Fisioterapista Anna Lepri Riabilitazione post intervento chirurgico per tumore al seno; della Nutrizionista Roberta Baldoni (Nutrizione clinica nel carcinoma della mammella); della specialista Pilates Giulia Brozzetti (Pilates Pink Rehab come strumento di supporto fisico ed emotivo) e dell’Estetista Claudia Antonini (Make up permanente in chemioterapia). (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

