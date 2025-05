A Bastia una tappa del progetto di Smash 2.0 “Merenda per lo sport”

Studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi di nuovo all’opera per promuovere una corretta alimentazione tra i giovani che praticano sport. Giovedì 22 maggio, a partire dalle ore 16,30 presso le piscine di Bastia Umbra nuovo appuntamento con “Merenda per lo sport”, iniziativa inserita nell’ambito del programma di attività di SMASH! 2.0 – Giovani per lo sport e la partecipazione.

Il progetto, dedicato a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, è promosso dalla Provincia di Perugia, nell’ambito del programma GameUPI, dell’Unione delle Province d’Italia (finanziato con il Fondo del Dipartimento delle Politiche giovanili) insieme con una serie di partner (Istituto Alberghiero Assisi, A.S.D. Tennis Country Sporting Club, APS VI.VA., ONLUS Partecipazione e Solidarietà, Centro Danza, ASD Pontevecchio, Il Ponte d’Incontro, APS Trust Us APS).

Molteplici le attività previste nel corso dell’anno, finalizzate a promuovere lo sport come strumento di crescita psico-fisica e inclusione sociale; diffondere stili di vita sani e contrastare i disturbi alimentari; combattere l’abbandono precoce dello sport, promuovere il ruolo dell’attività fisica per il benessere individuale e sociale.

Tra queste appunto anche il progetto Merenda per lo sport, una serie di appuntamenti che vedono protagonisti gli studenti dell’Istituto alberghiero di Assisi impegnati in attività laboratoriali di sensibilizzazione a una corretta alimentazione per gli sportivi, attraverso la realizzazione di sane merende e attività divulgative rivolte. A beneficiare domani di tutto ciò saranno i giovani atleti di Azzurra Soc.Coop.S.D.

Foto di Brian Matangelo | via Unsplash

© Riproduzione riservata