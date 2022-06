L’Umbria nella transizione energetica, incontro pubblico al Digipass di Assisi

Si apre venerdì 1 luglio 2022 ore 16.00 ad Assisi, presso la sede DigiPASS del Palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli, il primo di una serie di appuntamenti pubblici dell’agenda politica del Movimento delle Idee e del fare per l’Umbria, per una riflessione sulla situazione energetica e ambientale in tempo di crisi energetica e crisi bellica. Caro energia, crisi idrica, caro bollette per cittadini e imprese, progetti per l’innovazione energetica, per la ricerca e la sostenibilità, saranno i temi principali dell’incontro pubblico L’Umbria nella transizione energetica con la cittadinanza, il primo in presenza, dopo due anni di pandemia, con l’obiettivo di imprimere, insieme ai soggetti nazionali e locali, comprese le liste civiche, che hanno aderito all’iniziativa, una svolta seria in campo energetico, economico e ambientale in Umbria, nelle nostre città e in Italia.

Sara l’On. Rossella Muroni – Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presente all’appuntamento, a rappresentare la situazione nazionale, le misure per uscire dalla dipendenza energetica e gli scenari futuri del Paese e dell’Europa, insieme al prof. Ing. Franco Cotana dell’Università degli Studi di Perugia e al Dr.Stefano Nodessi Proietti in rappresentanza della Regione Umbria che faranno il punto sui progetti scientifici e le scelte in campo energetico e ambientale di cui l’Umbria è protagonista. L’Umbria nella transizione energetica – anticipano gli organizzatori – sarà quindi un appuntamento di confronto sulle più significative e innovative esperienze imprenditoriali, istituzionali e sociali dell’Umbria, sulle idee, proposte e azioni per il futuro della regione come da programma degli interventi.

Dunque, un programma fitto di buoni propositi introdotto da Lorena Pesaresi e Sergio Santini del Movimento delle Idee e del Fare, con il contributo di apertura del Sindaco di Assisi Stefania Proietti insieme ai giovani del Movimento Friday for Future con il contributo di Martina Carlini. Prenderanno parte al dibattito Anna Chiacchierini Imprenditrice – Consorzio AGEA l’impianto di biogas di Sant’Egidio nel comune di Perugia, Albano Agabiti Presidente Coldiretti Umbria, Adriano Rossi Presidente Cooperativa di Comunità Monte Peja – Comunità energetica di San Vito in Monte, Francesco Cinti Ingegnere – Direzione ARPA Umbria, Carla Baldassarri Vice Presidente Federconsumatori di Perugia, Ottavio Oriano Anastasi Presidente dell’Associazione NO-Profit Guardo Avanti, , Luca Gammaitoni Professore Ordinario di fisica dell’Università degli Studi di Perugia, Daniele Zepparelli Direttore Umbria Green Festival. Con l’adesione e partecipazione di Associazioni e Liste civiche: Alleanza Verde e Civica, Siamo Bevagna, Todi civica, Assisi Civica, Assisi Domani, Idee Persone Perugia, Associazione Guardo Avanti, Umbria Green Festival, Federconsumatori, Associazione Socialismo XXI, About Umbria e RTN Radio.

In una nota dai gruppi di Assisi Civica e Assisi Domani si sottolinea tra l’altro come “Occorre una programmazione seria con obiettivi intermedi da raggiungere per essere certi di centrare quello finale e non è questione solo di risorse economiche. Riteniamo necessario il coinvolgimento dei cittadini perché siano anch’essi protagonisti del cambiamento, che necessariamente deve essere anche culturale. Infatti, lanciare progetti per definire le “Comunità Energetiche”, la “Mobilità Dolce”, il “Risparmio Energetico” negli usi domestici, la “Gestione dei Rifiuti” più corretta, e altro ancora, senza una rinascita culturale che incida sulla Civiltà, renderebbe più arduo qualunque processo di rinnovamento. Auspichiamo, quindi, che la partecipazione corrisponda all’importanza dell’evento”, scrivono i consiglieri Alfredo Bolletta, Giuseppe Cardinali, Scilla Cavanna, Marylena Massini) e Laura Pizziconi.

