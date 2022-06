Riverock Festival 2022, presentato il programma: quattro concerti e una mostra su Simone Cecchetti

Riverock Festival 2022 torna alla Lyrick Summer Arena di Assisi. Dal 24 giugno al 30 luglio tanti ospiti saliranno sul palco della manifestazione, promossa dall’Associazione Culturale Riverock con il patrocinio e il sostegno del Comune della Città di Assisi. L’annuncio degli ospiti questa mattina in conferenza stampa a Perugia, alla presenza di Veronica Cavallucci (assessore alla Cultura del Comune di Assisi), Marco Carbonari (Fondazione Perugia), Jacopo Cardinali e Gabriele Fabbrizi (associazione Riverock), l’artista Simone Cecchetti, unitamente alla presentazione di “SONO=SUONO. La musica attraverso l’immagine”, progetto reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Perugia.

L’iniziativa – in programma per tutto il mese di luglio a Palazzo Bonacquisti – è dedicata a Simone Cecchetti, uno tra i fotografi musicali più attivi a livello internazionale che da oltre 20 anni fotografa le rockstar, rigorosamente dal vivo, sui più importanti palchi italiani ed europei, creando uno stile unico e riconoscibile. Nello specifico il progetto consiste nella mostra “Chi è Simone Cecchetti?”, retrospettiva su una delle firme più prestigiose nel campo della fotografia musicale Europea – al quale Sky Arte ha appena dedicato un esclusivo documentario monografico – curata da Marco Dionisi Carducci con la critica di Giorgio Vulcano, e in quattro talk con interventi di esponenti di rilievo nazionale nel campo delle arti visive legate al mondo della musica e dello spettacolo: fotografia, film making, illustrazione e graphic design. Il tutto si svolgerà in pieno centro storico, nella prestigiosa cornice di palazzo Bonacquisti, gentilmente concesso dalla Fondazione Perugia. La mostra, a ingresso libero, si protrarrà fino al 31 luglio. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Tutti i concerti di Riverock Festival 2022 sono in programma alla Lyrick Summer Arena, dove saranno allestiti dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione. L’otto luglio a salire sul palco saranno Lil Kaneki e Drast, il duo de Gli Psicologi, giovanissimo gruppo dalle sonorità urban rap, molto seguiti dal pubblico della “Generazione Z”, che dopo il grande successo del disco d’esordio Millennial Bug, porteranno in tour quest’estate le canzoni del nuovo album “Trauma”, in uscita il 29 aprile.

Il 23 luglio sarà la volta di un grande ritorno. Dopo il successo del tour nei teatri, partito proprio dal palco del Lyrick nel 2019, Manuel Agnelli passerà di nuovo per Assisi con il suo Tour 2022. Il live vedrà l’artista esibirsi in anteprima con i pezzi del suo nuovo album “Ama il prossimo tuo come te stesso”, in uscita il prossimo 30 settembre e anticipato dai singoli “La profondità degli abissi”, premiata con il David di Donatello, “Proci”, e “Signorina Mani Avanti”. Ma non mancheranno in scaletta anche i grandi successi degli Afterhours. Ad accompagnarlo sul palco: Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini, attualmente in tour con Vasco Rossi. Opening Diraq e Colore Perfetto.

Un grande evento riempirà l’Arena invece il 29 luglio, unico in Italia. Nella stessa sera, si avvicenderanno sul palco due dei più importanti protagonisti della musica elettronica italiana. Samuel, frontman dei Subsonica, con l’unica tappa umbra del suo “Elettronica Tour” in full band e, per la prima volta nel cuore verde d’Italia, Mace, tra i dj e producer tra i più attivi e apprezzati del momento, saltato alle orecchie del grande pubblico con “La canzone nostra”, inno generazionale scritto in collaborazione con Blanco e Salmo. A fare da collante il collettivo Tangram con i suoi spettacoli visual e i set di Aura Safari, Feel Fly, Max P e Stefano Tucci. Riverock Festival 2022 chiuderà la stagione in bellezza, il 30 luglio, con un regalo per il pubblico e per la città, reso possibile anche grazie al sostegno della Comune di Assisi: il concerto gratuito del cantautore romano Fulminacci, per la prima volta in assoluto in Umbria, che porterà live “Tante Care Cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album che lo ha fatto approdare alle classifiche di ascolti nazionali e lo ha portato sul palco di Sanremo. La serata continuerà fino a tarda notte con l’aftershow Saturday I’m in Riverock in collaborazione con l’Urban Live Club di Perugia. Prevendite aperte su circuito TicketItalia e TicketOne.

Riverock Festival 2022 è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è promosso da Associazione Culturale Riverock con il patrocinio e il sostegno del Comune della Città di Assisi. Main partner Peroni, Bus per Concerti. Il progetto “SONO = SUONO La musica attraverso l’immagine” è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Perugia e del Comune della Città di Assisi. Media partner Piacere Magazine e Umbria Radio.

