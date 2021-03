Massimo Paggi ringrazia i sanitari dell’ospedale di Foligno

A metà febbraio l’assessore Massimo Paggi era stato colpito dal Covid e ora, dopo tre settimane circa, l’esponente della giunta Proietti ringrazia i sanitari dell’ospedale di Foligno.

A dare la notizia che tra i positivi ci fosse anche un esponente della giunta municipale guidata dal sindaco Stefania Proietti, il dottor Massimo Paggi con delega a sanità e farmacia (in stretto raccordo con il sindaco), servizi Sociali, accessibilità, inclusione, integrazione e lotta alla povertà, cooperazione sociale e Terzo settore, era stata la Nazione Umbria nei giorni scorsi. Interpellato sulle sue condizioni, il dottor Paggi, molto gentilmente, aveva confermato, con stringate parole, la sua condizione: “Sono a casa per positività al Covid-19” aggiungendo “Non benissimo” alla richiesta (oltre agli auguri per un pronto ristabilimento) di conoscere il suo stato di salute.

L’assessore ai servizi sociali al Comune di Assisi Massimo Paggi, ricoverato per qualche tempo nel reparto Covid di Foligno diretto dal dottor Patoia, esprime un sentimento di profondo ringraziamento e infinita riconoscenza per le cure professionali e il sostegno umano ricevuti. Dai medici agli infermieri a tutto il personale sanitario l’assessore e la consorte sono stati assistititi con grande competenza e umanità. “Desideriamo ringraziare e attestare pubblicamente – ha affermato l’assessore Paggi – lo straordinario lavoro di chi opera in questo reparto, un lavoro fatto di sacrificio e disponibilità, e soprattutto di accoglienza e partecipazione emotiva verso chi si trova ricoverato in un letto d’ospedale. La loro professionalità e dedizione rappresentano un valore aggiunto, ancora più prezioso in un momento storico come quello che stiamo vivendo caratterizzato dalla pandemia che ci sta assillando da un anno”.