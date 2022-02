Massimo Paggi alla Pro loco di Santa Maria per parlare di ospedale e farmacia comunale

Dopo quello con l’assessore Fabrizio Leggio, domenica 13 febbraio la Pro loco di Santa Maria degli Angeli ha incontrato l’Assessore ai servizi sociali dott. Massimo Paggi con il quale, oltre ad affrontare e discutere di alcune problematiche legate al suo incarico specifico “si è anche parlato dei problemi della frazione di Santa Maria degli Angeli in quanto l’assessore Paggi è l’unico componente della giunta municipale proveniente dal nostro territorio ed in particolare dalla nostra associazione essendone stato il presidente per molto tempo”. Lo scrive l’associazione in una nota.

I temi specifici legati all’assessorato di Massimo Paggi e affrontati sono stati molteplici tra i quali sicuramente i più rilevanti sono le problematiche legate all’ospedale, la farmacia comunale, l’edilizia economico-popolare. “Su tali argomenti si è aperto un importante e costruttivo dibattito-confronto con la spiegazione da parte dell’assessore di certi ‘tecnicismi’ che è importante anzi fondamentale conoscere per affrontare le complesse problematiche che sono emerse”, si legge ancora nella nota.

“Si sono poi discusse le problematiche relative alla nostra realtà spaziando anche in campi non di stretta competenza ma di sicuro interesse per un ‘angelano”’ doc. E qui gli argomenti, oltre a non mancare, sono stati in parte evidenziati (manutenzioni, Palazzo del Capitano del Perdono, infopoint, servizi pubblici, imprenditorialità, utilizzo risorse) ed in parte approfonditi (farmacia comunale, case popolari). Purtroppo il tempo è tiranno – conclude la Pro loco – e, nonostante il puntuale rispetto dei tempi previsti, non ci ha consentito di scendere ancora di più nei dettagli, ma proprio per questo, di comune accordo con l’assessore Massimo Paggi, si è deciso di “istituzionalizzare” questi incontri periodici con lo scopo di collegare e mettere in stretta comunicazione anche informativa le due facce della stessa medaglia”.

