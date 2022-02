Meteo Assisi 18-20 febbraio 2022: è sempre primavera in pieno inverno

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 febbraio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti,

Grazie alle precipitazioni avvenute martedì sulla nostra Umbria abbiamo lievemente dato una bagnata ai terreni assetati della nostra regione. Piogge che non hanno generato grossi accumuli al suolo ma che è stata quasi “una apparizione” poter rivedere in un lunghissimo periodo iniziato dal 23 Dicembre del 2021 nel quale di precipitazioni davvero ne abbiamo visto col contagocce in un momento dell’anno in cui si sarebbe dovuto vedere ben altro. L’aria finalmente è andata a ripulirsi e si è rivista sulle nostre montagne una spolverata di neve oltre 1000m. Attenzione però perché il nuovo forte incremento termico diurno della giornata odierna e che vedremo tenderà a protrarsi nei giorni a venire farà svanire “il finto inverno” nuovamente in un battibaleno! Oggi davvero giornata da fine Aprile con temperature massime vicine ai 20 gradi su gran parte della regione. Sabato e Domenica poi poco cambierà o nulla resterà primavera in pieno inverno.

Vediamo le previsioni assieme ora nel dettaglio per il meteo Assisi 18-20 febbraio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata con clima pienamente primaverile di giorno con punte locali anche di 20 gradi!! Forte anomalia termica positiva dunque con ventilazione debole da meridione. Giornata di una bellezza impressionante tutta da gustare!! L’inverno “finto” si farà vedere solo di notte sotto l’aspetto delle temperature che scenderanno sotto 10 gradi. Qualità dell’aria buona.

Domani sabato: giornata decisamente nuvolosa a tratti molto nuvolosa con sole davvero poco presente. Clima sempre primaverile minime in aumento per effetto della copertura nuvolosa e ventilazione meridionale mite.

Domenica infine: giornata sempre piuttosto nuvolosa con rischio basso di sporadiche ,irrisorie e isolate precipitazioni . Brevi gli spazi soleggiati. Termicamente poco o nulla cambia rispetto al sabato. Ventilazione mediamente occidentale debole.

Chiudo come sempre con una breve anticipazione del tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima primaverile,la forte anomalia termica e l’estrema scarsità di precipitazioni degne di nota. Attenzione però perchè l’inverno probabilmente inizierà ad Aprile e con gli interessi si farà vedere (di questo ve parlerò nel prossimo intervento)

A tutti l’augurio e il consiglio di riuscire a trascorrere giornate all’aria aperta perché davvero sembrerà di essere ad Aprile! A presto!

Foto di engin akyurt | via Unsplash

© Riproduzione riservata