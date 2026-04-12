L’Assisi di Gaucci batte il Torgiano nello scontro diretto e riapre il campionato (foto)

(Stefano Berti) L’Assisi Calcio si prende lo scontro diretto e riapre completamente la corsa al vertice. Davanti al proprio pubblico, la formazione di Lisarelli supera con merito il Torgiano e si porta a una sola lunghezza dalla vetta, rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Partita intensa e combattuta fin dai primi minuti, con l’Assisi che parte meglio e trova il vantaggio già al 13’ del primo tempo grazie a Cacciamano, bravo a concretizzare una delle prime occasioni create. Il Torgiano prova a reagire, ma fatica a costruire azioni davvero pericolose, trovando sulla propria strada una difesa ordinata e attenta.

Nella ripresa gli ospiti tentano di alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, ma l’Assisi colpisce ancora: al 14’ Ventanni chiude i conti, finalizzando al meglio un’azione ben costruita e facendo esplodere la gioia dei tifosi locali. Nel finale il Torgiano non riesce a rientrare in partita e deve arrendersi.

Con questo successo l’Assisi si porta a -1 proprio dal Torgiano capolista, rendendo il campionato più aperto che mai in vista di un finale che si prospetta scoppiettante.

ASSISI CALCIO: Biscarini, Mancini, Cimarelli, Mammolito, Ravanelli, De Santis, Ubaldi, Paladino, Cacciamano (37’st Spanò), Ventanni (30’st Ricciolini), Dell’orso (17’st Gramaccia).

(A disp.: Montanari, Currieri, Lilli, Innocentini, Coppola, Rinaldi); All.: Lisarelli

TORGIANO: Del Vecchio, Baiocco, Calzola (12’st Konan), Fanini, Burini, Fiorucci, Cuocolo (43’pt Girolamini), Trinchese, Marchi, Catani (29’st Bagnatti), Vicaroni. (A disp.: Montagna, Bartoccioni, Tibri, Licastro, Liberti, El Fardzi); All.: Rubeca

Arbitro: Uccelli di Perugia (Ricci e Vagnetti)

Reti: 13’pt Cacciamano, 14’st Ventanni

Note: Ammoniti: Ravanelli, Biscarini, Dell’orso (A), Trichese, Baiocco (T)

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

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