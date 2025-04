Passeggiata di primavera, i bimbi della Magnifica scoprono i vicoli e … la socializzazione (foto)

Far conoscere ai bimbi la storia di Assisi, ma anche insegnare loro a giocare fuori, in gruppo, imparando e osservando i vicoli della città serafica – e, in special mondo, quelli della Magnifica Parte de Sotto. Si è rinnovata nel weekend l’appuntamento con la passeggiata di primavera dei “piccoli Magnifici partaioli”, una iniziativa ideata da Antonella Brunacci e Giuseppe Brizi, coadiuvati da Stefania Manini, che va in scena – con i bimbi, le bimbe e le loro famiglie – in inverno e appunto nel periodo del Calendimaggio.

Correlato: Al via …E vien Calendimaggio 2025, tre settimane di appuntamenti gratuiti di accompagnamento alla Festa – Il Calendimaggio di Assisi ricorda storia e tradizioni pensando al futuro (foto) – Presentato il progetto di imbandieramento: il Calendimaggio rende più bella Assisi, non solo per la Festa (foto)

Nutrita come sempre la partecipazione alla Passeggiata di primavera, e gli ideatori rivolgono “un sentito ringraziamento al consiglio e alla Parte tutta che partecipano sempre con sentimento e appartenenza”. “Si tratta di un modo – spiegano Brunacci e Brizi – per coinvolgere i bimbi nella vita di Parte, in un momento in cui i vicoli brulicano di partaioli e di lavori per il Calendimaggio: noi apprendevamo il Calendimaggio giocando e osservando i vicoli, vorremmo tramandare ai bimbi le nostre conoscenze in modo che imparino a fare gruppo, a socializzare e, perché no, a tornare a giocare fuori”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata