Strada Provinciale 249 Assisi-Spello: terminati i lavori di sistemazione

Sono stati eseguiti i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 249 Assisi–Spello, un’arteria fondamentale per la viabilità locale e il collegamento tra i comuni di Spello e Assisi. L’intervento, finanziato dalla Provincia di Perugia con un importo complessivo di circa 500.000 €, ha interessato in maniera significativa l’intero tratto stradale compreso tra i due territori comunali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità della rete viaria. Le opere eseguite hanno riguardato la stabilizzazione delle pareti stradali, soggette a dissesti e cedimenti, attraverso il ripristino delle aree compromesse e l’installazione di reti paramassi che, oltre a prevenire smottamenti, consentono anche il progressivo inerbimento delle scarpate, favorendo l’integrazione ambientale degli interventi.

Ulteriori lavori sulla Strada Provinciale 249 Assisi–Spello hanno incluso il ripristino degli attraversamenti, la sistemazione del piano viario con la posa di nuovi manti stradali e l’esecuzione di bitumature, al fine di garantire una maggiore scorrevolezza e durabilità del tracciato. Sono stati inoltre installati nuovi guardrail nei tratti più esposti e completate le opere di segnaletica orizzontale e verticale. Attualmente restano da realizzare alcune opere di finitura, con l’obiettivo di garantire una viabilità più sicura e ordinata. L’intervento rappresenta un passo importante per la manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture viarie del territorio, rispondendo alle esigenze di sicurezza degli utenti e contribuendo a migliorare la mobilità locale in una zona di grande interesse turistico.

© Riproduzione riservata