Premio Francesco Dattini 2023, i riconoscimenti per le Pro loco della Valle d’Aosta

Assegnato, in occasione delle festività in onore di S. Francesco di Assisi, il “Premio Francesco Dattini 2023“ giunto alla 17° edizione promosso dalle Pro Loco del Comitato Unpli Assisano e da UNPLI Umbria con l’intento di implementare la collaborazione tra Pro Loco geograficamente lontane ma vicine nei loro ideali e valorizzarne l’attività volta alla tutela delle tradizioni sia in ambito culturale, artistico, ambientale, che gastronomico per promuovere il territorio e la sua gente nelle sue molteplici articolazioni.

A ricevere il Premio Francesco Dattini 2023, che vuole mettere in luce il loro impegno nei confronti del volontariato, sono state le Pro Loco della regione Valle d’Aosta e la vincitrice è stata la Pro loco Valpelline che ha presentato un video sul paese di Valpelline con la sagra della suape, le altre Pro loco seconde classificate: Pro Loco di Arvier, Etroubles, Saint Oyen, Saint Rhemy En Bosses. Inoltre è stato realizzato un angolo di solidarietà “Per Erika” a cura delle Pro Loco di Pré-Saint-Didier e Morgex, con Fabrizia e Giuseppe Giorgetti. Il premio consisteva in un quadro realizzato dall’Accademia Punto Assisi raffigurante una scena del ciclo pittorico di Giotto della Basilica di S. Francesco “Il presepe di Greccio”.

Tra i presenti per il comune di Assisi, il sindaco Stefania Proietti; il vice sindaco Valter Stoppini e il consigliere Cardinali Giuseppe inoltre erano presenti per il comune di Valpelline il Sindaco Maurizio Lanivi e il presidente della Pro Loco Mauro Mottini;la Presidente dell’Unpli Valle d’Aosta Lisetta Bertin, il Presidente di UNPLI Umbria, Francesco Fiorelli, organizzatore del Premio; il presidente di UNPLI Savona Albertino Negro, per le Pro Loco Assisane erano presenti Guerrino Bertoldi Pro Loco Armenzano; Alberto Fagotti Pro Loco Capodacqua (delegato Unpli al premio); Francesco Cavanna Pro Loco Santa Maria degli Angeli. Altri collaboratori al premio presenti Pino Scattaro e Roberto Laurenzi. A seguire, si è tenuto l’incontro “Il Volontariato come dono” con i volontari delle Pro Loco e i camminatori in arrivo da Roma ad Assisi lungo la via di Francesco.

