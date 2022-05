Premio Franco Aristei 2022, le scuole protagoniste nel sostenere la donazione: i vincitori (foto)

Ottava edizione del premio per le scuole “Donare il sangue è giusto” organizzato dall’Avis di Assisi Franco Aristei. Dopo due anni di interruzione causata dalla pandemia, il Premio Franco Aristei 2022 avuto successo grazie all’impegno e all’entusiasmo degli studenti supportati dall’indispensabile aiuto degli insegnanti. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta alla Casa Leonori di Santa Maria degli Angeli, erano presenti, oltre ad una nutrita rappresentanza degli istituti che hanno partecipato al concorso, il presidente della sezione comunale Avis di Assisi Avv.Gianmatteo Costa, l’assessore alle politiche sociali del Comune assisiate Dott.Massimo Paggi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, professoressa Chiara Grassi e, in rappresentanza della famiglia del compianto presidente Avis “Franco Aristei”, la dottoressa Cynthia Aristei.

Negli interventi del Premio Franco Aristei 2022 è stata ribadita con forza l’importanza della donazione come atto di grande solidarietà verso il prossimo. Un tema questo molto sentito dagli studenti stessi che hanno tenuto a portarsi personalmente al microfono per spiegare il significato delle loro opere. Il concorso ha visto protagonisti gli alunni delle elementari che hanno realizzano dei disegni mentre le classi delle medie si sono cimentate in un testo scritto. Infine, gli istituti superiori, hanno presentato un lavoro fotografico. Momento finale dell’incontro è consistito nella simbolica nomina della più piccola dei presenti, Agnese S., della classe 5B scuola primaria S.Antonio, ad “ambasciatrice dell’Avis di Assisi” affinché anche i più piccoli, che hanno dato dimostrazione di tenere a cuore la nobile causa, possano avere un ruolo riconosciuto nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza in attesa di poter iniziare, al compimento degli anni 18, attivamente a donare.

Di seguito i PREMI E le MOTIVAZIONI del Premio Franco Aristei 2022

CLASSI SCUOLA PRIMARIA ( ELEMENTARI)

1° PREMIO : CLASSE V B scuola primaria“ S. ANTONIO” ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

Il lavoro della classe ha evidenziato il carattere universale della donazione che passa attraverso tutti i Paesi e tutte le lingue, come si nota leggendo le scritte all’interno dell’enorme goccia di sangue.

2° PREMIO EX AEQUO : CLASSE V A scuola primaria“ S. ANTONIO” ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

Nell’immagine dell’albero colorato i ragazzi hanno evidenziato come il sangue sia sorgente di vita e come nella donazione confluiscano tutti i più importanti valori della convivenza, quali la solidarietà, la generosità e la condivisione.

2° PREMIO EX AEQUO: CLASSE V A scuola primaria “FRONDINI” TORDANDREA, ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2.

L’enorme collage ideato dalla classe ha messo in evidenza i vari aspetti positivi della donazione, rivelando grande fantasia e varietà di immagini

MENZIONE SPECIALE : CLASSE V A CONVITTO NAZIONALE “PRINCIPE DI NAPOLI”

Il lavoro presenta con spontaneità e freschezza il tema della donazione, in cui il punto centrale è rappresentato dal grande cuore, centro nel quale confluiscono tutti i buoni sentimenti .

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE)

1° PREMIO : CLASSE III C SCUOLA “ G. ALESSI” ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2

Applicando la tecnica del caviardage la classe ha ricavato, con grande efficacia e perizia, dal testo di una canzone di Renato Zero, un nuovo testo poetico e convincente sull’importanza della donazione.

2° PREMIO : CLASSE III A SCUOLA “ G. ALESSI” ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2

I ragazzi sono riusciti a creare in maniera originale un messaggio convincente, utilizzando le lettere iniziali del titolo del concorso “ dona con il cuore, donare è naturale”

CLASSI QUARTE ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO

1°PREMIO : CLASSE IV B SALA – ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI

Con il titolo “alla ricerca della vena artistica” gli studenti hanno giocato sull’immagine di una coppa piena che trasmette salute e vita a chi la riceve, attraverso immagini tecnicamente molto suggestive.

2° PREMIO: CLASSE IV B SALA VENDITA – ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI

Con una tecnica molto raffinata, le immagini, giocate sui colori del rosso e nero ci parlano del rapporto diretto tra sangue e vita, mentre le mani suggeriscono il concetto di solidarietà tra chi dona e chi riceve.

