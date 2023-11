Premio Insula Romana 2023, vince la poesia di Alessandra Jorio

Si è svolta il 3 novembre la serata di selezione della poesia vincitrice del Premio Insula Romana 2023, dando così avvio alla XLVI Edizione del Premio, organizzato dalla Pro loco di Bastia con il patrocinio del Comune di Bastia. Il Premio Letterario ha una risonanza a livello nazionale e anche quest’anno sono pervenute a seguito del Bando di gara oltre 250 poesie da tutta Italia. I componimenti sono selezionati dalla Giuria Tecnica coordinata dal prof. Jacopo Manna e composta da Aurora Panzolini, Marinella Amico, Walter Papa, Jane Oliensis.

Le opere sono state quindi oggetto di votazione nella serata del 3 novembre dalla Giuria Popolare composta da oltre 100 giurati, dalla cui votazione ne è uscita vincitrice la poesia di Alessandra Jorio di Jesi intitolata “Io sono grano”. Il vincitore sarà premiato nella serata conclusiva del Premio Insula Romana 2023 prevista per il 19 novembre 2023 dalle ore 17 presso la sala Congressi di Umbriafiere. Secondo classificato è Pietro Barbera di Trapani con la poesia “Il lungo suono della vita” e 3° classificato Giulio Redaelli di Albiate (MB) con il componimento “Ho vissuto”. La Giuria Tecnica ha segnalato anche la lirica “ Poesia toracica” di Paolo Fisichella di Vigolo Vattaro (TN) dedicata alla memoria della prof.ssa Oretta Guidi, già presidente della Giuria Tecnica per molti anni.

La serata conclusiva presieduta dalle personalità pubbliche locali, vedrà l’assegnazione anche del Premio Roberto Quacquirini per la pittura e del Premio Pascucci ai giovani bastioli diplomati che si sono distinti nello scorso anno scolastico concludendo il ciclo con il massimo dei voti. Sarà assegnato anche il Premio alla Cultura, per i meriti in ambito culturale ed artistico. La serata sarà animata dalle musiche del maestro Paradisi e si concluderà con un momento conviviale. La cittadinanza è invitata tutta a partecipare a questo momento di espressione letteraria riconosciuta a livello nazionale.

