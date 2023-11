Magic, Nasa ed Esa programmano da Assisi la prossima missione nello spazio

La Nasa e l’Esa, le agenzie spaziali degli Stati Uniti e dell’Europa, hanno scelto Assisi come uno dei luoghi per programmare la prossima missione congiunta. La scorsa settimana, giovedì e venerdi, oltre 120 scienziati da tutto il mondo si sono riuniti nella città umbra per il primo meeting internazionale su Magic, Mass change and geosciences international constellation, operazione delle agenzie spaziali che sarà lanciata nel 2028.

L’evento si è svolto nella sala conferenze “Colle del Paradiso”, a pochi passi dalla Basilica di San Francesco. Per due giorni, esperti internazionali si sono confrontati sulla programmazione della missione e sulle possibili implicazioni scientifiche. Data l’attiva collaborazione con Esa e Nasa, anche l’istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche supporta l’organizzazione dell’evento. Magic si occuperà di registrare esattamente dove viene immagazzinata l’acqua della terra e come si sposta da un luogo all’altro. Una missione considerata strategica, che aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il suo ciclo, con effetti concreti sulla gestione delle risorse idriche del pianeta.

“Una missione strategica, che aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il ciclo dell’acqua e i cambiamenti climatici, con effetti concreti sulla gestione delle risorse idriche del pianeta. Un tema importante, rispetto al quale anche Assisi – città di pace e dialogo universale, attenta all’ambiente e al rispetto della natura – darà un contributo, ispirando scienziati e ricercatori da tutto il mondo, che qui hanno trovato il luogo ideale per discutere di temi così rilevanti per il futuro”, le parole del sindaco, Stefania Proietti.

