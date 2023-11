I bambini incontrano il Papa, Umbria e Assisi protagoniste (foto+video)

C’era anche un bambino di Assisi tra quelli che ricevuti da Papa Francesco. Un mappamondo simbolo di pace durante l’evento “I bambini incontrano il Papa”, svoltosi nella giornata di oggi, lunedì 6 novembre 2023, in Sala Nervi. L’incontro è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il coordinatore è il francescano Padre Enzo Fortunato, a lungo direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Dall’Umbria sono arrivati 200 bambini, tra cui quelli dell’orchestra per la pace Aldo Capitini dell’Istituto comprensivo di Umbertide formata da 50 ragazzi e ragazze, che si è esibita in alcuni momenti. (Continua dopo il video)



“I bambini incontrano il Papa” è cominciata con una visita alla Basilica di San Pietro, dove i bambini hanno partecipato a una catechesi e pregato sulla tomba di San Pietro. Nel pomeriggio, nell’Aula Paolo VI, il Papa sarà accolto da cinque bambini, ognuno rappresentante di un continente. Dopo un breve discorso del Papa, i bambini avranno l’opportunità di porre domande e ricevere risposte dirette dal Santo Padre. Durante l’evento, si sono esibiti sul palco il Piccolo Coro dell’Antoniano e il cantante Mr. Rain, mentre quattordici bambini di diverse nazionalità hanno rivolto alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali. Alla fine dell’evento, Francesco ha consegnato dei doni a dieci bambini, due per ciascun continente, simboleggiando la responsabilità condivisa per la pace globale: tra di loro c’era anche l’assisano Christian. (Continua dopo la foto)



“I bambini incontrano il Papa” è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. “Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti – ha sottolineato Papa Francesco annunciando l’iniziativa -. Tornare ad avere sentimenti puri come i bambini, perché a chi è come un bambino appartiene il Regno di Dio. I bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni e l’accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato”. “Cari bambini – aveva concluso all’epoca -, vi aspetto tutti per imparare anch’io da voi”. Non è la prima volta che il Papa incontra gruppi di bambini e si confronta con le loro sollecitazioni. Ma quest’iniziativa, non solo per la sua universalità, si presenta di particolare significato.

