Via Benedetto Croce e via Valecchie piene di buche: serve manutenzione

Fatta la segnaletica orizzontale, in via Benedetto Croce, in cui sorge l’edificio che ospita il liceo Sesto Properzio, rimane il problema delle buche, così come nella vicina via Valecchie. La scuola – quattro indirizzi, classico, linguistico, scienze umane ed economico e sociale, e circa 700 studenti, oltre a un centinaio di dipendenti tra personale ata, amministrativi e professori – ha inoltre ancora il problema del parcheggio, pieno di buche. E per questo viene lanciato un nuovo appello, tanto più che in questo periodo di pandemia e didattica a distanza, i tempi sarebbero ‘ottimi’ per riqualificare il parcheggio.

Come noto, via Benedetto Croce è in alcuni punti sconnessa e dissestata. Ma non è l’unico problema della zona: mancano ad esempio i canali di scolo che impediscano all’ingresso della scuola, quando piove, di trasformarsi in un acquitrino visto che l’acqua, dal campo di ulivi, finisce per buona parte lungo la scalinata. E ancora, il parcheggio adiacente alla scuola, di terra e breccia, è una vera e propria buca a cielo aperto (vedi gallery a fondo pezzo). E nella zona manca quasi del tutto, a parte un punto luce, anche l’illuminazione pubblica. Un’assenza particolarmente sentita nel periodo invernale. Tutte Problematiche più volte segnalate a chi di dovere, sperando che, fatte le strisce pedonali, si possano avere anche le altre migliorie.