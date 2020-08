Rassegna sulla legalità all’Hotel Hotel Subasio, parte il crowdfunding

Una rassegna sulla legalità all’Hotel Subasio, da realizzare anche con la collaborazione dei cittadini. Il Presidio Libera Assisi “Mario Francese” e il collettivo di cinema Prospettiva Kinski, in collaborazione con la casa di Riposo “Andrea Rossi” e con il patrocinio del Comune di Assisi, hanno attivato una campagna crowdfunding che permetterà di trasformare l’Hotel Subasio in un sala cinematografica per 3 giorni, riportando così il cinema nel comune di Assisi, luogo dal quale da diversi anni è assente.

“La pandemia di COVID-19 – spiegano gli organizzatori – ha rallentato l’organizzazione della rassegna sulla legalità, che si terrà il 18-19-20 Settembre, limitando inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni locali di sostenere economicamente il progetto. Per riuscire a pagare i diritti dei film, a noleggiare l’attrezzatura necessaria, a promuovere l’evento e ad invitare degli ospiti, abbiamo bisogno del sostegno della comunità assisana e di chiunque scelga di contribuire”.

“Il luogo scelto per le proiezioni è l’Hotel Subasio – dicono gli organizzatori- chiuso da diversi anni a causa di una interdittiva antimafia, a dimostrazione della presenza delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. L’hotel aprirà le porte alla cittadinanza per permetterci di osservare da vicino quanta bellezza può essere distrutta se in mano a chi sceglie di usarla per alimentare un sistema criminale. Sarà la bellezza lo sfondo della rassegna: la bellezza di guardare un film insieme proiettato su grande schermo, la bellezza del panorama che si può osservare dalle terrazze dell’Hotel Subasio, la bellezza che diventa un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”.