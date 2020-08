Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend 8-9 agosto 2020

Eventi ad Assisi, la guida di AssisiNews agli appuntamenti del weekend 8-9 agosto 2020. Anche in questo fine settimana torna il grande ristorante all’aperto nel centro storico di Assisi e Santa Maria. Corso Mazzini, Piaggia San Pietro, via Becchetti e via De Gasperi dalla mattina alla notte saranno riempiti di tavoli lungo le strade dove i turisti e i cittadini potranno pranzare o cenare godendo della bellezza dei luoghi.

Il 7 agosto al Bosco di San Francesco, i visitatori avranno l’occasione di “toccare con mano” la volta celeste con Astronomi per una notte, a cura degli esperti del gruppo StarLight che condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce sarà condotta una lezione introduttiva dedicata al fenomeno astronomico delle Perseidi – le stelle cadenti -, tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche guidate. Info, costi e prenotazione (obbligatoria) allo 075/813157.

Notte al Museo, è invece il titolo dell’iniziativa in scena sabato 8 agosto alle 21. L’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria organizza un altro evento serale che prevede non solo visite guidate, ma anche approfondimenti storici e artistici che riguardano la Città di Assisi. Un percorso [8 euro, ingressi compresi] che parte dalla Basilica di Santa Chiara, snodandosi per Piazza del Comune e, attraverso vicoli suggestivi, alla chiesa di Santa Maria Maggiore e al Museo della Memoria, eccezionalmente aperti in orario serale. Saremo accompagnati in questo viaggio da letture e momenti musicali grazie alla collaborazione con la Diocesi di Assisi, Laura Cannelli (Soprano) e Ermanno Vallini (Violoncello) per gli interventi musicali. Per info e prenotazioni: [email protected]; 075.815228 – 339.3390103.

Sempre sabato 8 agosto taglio del nastro per Assisi On.Live: appuntamento alle 21.15 presso la Piazza Inferiore di San Francesco con il concerto dell’Assisi Summer School Choir, direttore David Skinner, musiche di Tallis, Gibson. Serata in musica anche domenica 9 agosto: gli eventi ad Assisi di questo weeekend si chiudono con “Musica sotto le stelle”, concerto della banda musicale di Rivotorto diretto dal maestro A. Diotallevi. Appuntamento dalle 21 nella pista polivalente della Pro loco, con esibizione anche del gruppo Prototipo.