Rione Fornaci, al via la campagna di tesseramento 2020

Domenica 15 marzo dalle 17 in poi, nella rinnovata sede del rione Fornaci in via dei Barrocciai, si terrà la nuova campagna di tesseramento rionali per l’anno in corso. Sartoria, officina, gruppo spettacolo e gruppo giochi sono già al lavoro per questa nuova edizione del Palio del Cupolone – J’Angeli 800 (la 2020).

Come spiega il capitano del Rione Fornaci, Corrado Cannelli: “Vi aspettiamo numerosi perché, oltre al tesseramento, inizieremo a raccogliere le vostre adesioni per partecipare a corteo e scene, e ai giochi dei grandi e dei muje! Ad aspettarvi tutto il Consiglio del Fornaci e un ricco buffet offerto da tutti noi!! Non mancate!!!”

“Quest’anno con la tessera socio del Rione Fornaci tantissime novità dedicate a tutti i rionali e nuovissimi gadget e abbigliamento personalizzato esposti in sede nel nuovo shop, pronti per essere pre-ordinati! Tutto il consiglio – conclude la nota – vi aspetta numerosi per fare festa insieme!”. In questo weekend inoltre iniziativa anche per il Rione del Campo. Va in scena l’inaugurazione della sede in Via Becchetti 81 e via Verdi 1. L’appuntamento è per sabato 7 alle ore 18.30.

La Festa de J’Angeli 800, Palio del Cupolone è una rievocazione storica del 1800 che vede sfidarsi gli storici Rioni di Santa Maria degli Angeli. Essi sono il Rione del Campo (blu), il Rione Ponte Rosso (rosso; per la presenza del ponte ferroviario, detto “rosso” per il colore dei atti con cui è stato realizzato) e il Rione Fornaci (giallo; il nome deriva dalle numerose fornaci che alimentavano i cantieri del paese).

Nata inizialmente come iniziativa collaterale al Piatto di Sant’Antonio, la Festa è stata poi spostata a giugno, diventando un appuntamento a sé stante. La manifestazione dura una decina di giorni, con spettacoli, giochi, musica, buon cibo. La festa vuole essere prima di tutto occasione di incontro, recupero e rinnovo delle tradizioni.