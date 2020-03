Chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia, stop fino a metà marzo?

È il caos sulla chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia, Umbria inclusa. Dopo l’ufficialità via Ansa delle 14, – “Scuole ed atenei saranno chiusi da domani e fino a metà marzo”, la scarna comunicazione – arriva la smentita del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione – conclude – arriverà nelle prossime ore”.

L’ipotesi di una chiusura delle scuole in tutte le Regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì, era emersa intorno all’ora di pranzo. Un’idea i provvedimenti allo studio del Governo per arginare i possibili contagi da Coronavirus. Dovrebbe essere il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

La notizia della possibile chiusura è riportata il quotidiano la Repubblica, che scriveva: “Una strada complessa, che avrebbe costi sociali enormi e che andrebbe spiegata alla popolazione, probabilmente con un intervento pubblico del presidente del Consiglio”. Tra i nodi principali, la necessità di coordinare il rapporto con le Regioni, affidato al ministro Francesco Boccia, in modo da evitare che si proceda in ordine sparso (la competenza sulle scuole è di natura regionale). Alla salvaguardia dell’anno scolastico sta invece lavorando in queste ora la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

