Sbandieratori di Assisi in festa per i loro 50 anni: il programma

L’Associazione Sbandieratori di Assisi è lieta di annunciare la celebrazione del suo 50° anniversario, che avrà luogo in Assisi il 10 e 11 ottobre 2025. Questo importante traguardo sarà festeggiato con una serie di eventi che celebrano la tradizione storica, culturale e artistica legata alla bandiera, coinvolgendo membri storici, cittadini e gruppi ospiti provenienti dalle città di Firenze, Faenza, Gualdo Tadino e Gubbio, realtà che vantano una lunghissima tradizione nel campo delle rievocazioni storiche e delle esibizioni di bandiera.

Il programma completo dell’evento:

Venerdì 10 ottobre 2025

• Ore 17:30, Palazzo Bonacquisti – Piazza del Comune: Presentazione del libro celebrativo “50 anni di Storia”, edito da Assisi Mia, che ripercorre con immagini e testi i primi 50 anni di vita dell’Associazione Sbandieratori di Assisi. Seguirà la conferenza “Bandiere e vessilli, dal Medioevo alle rievocazioni e feste storiche”. Interverranno il prof. Francesco Pirani (Università di Macerata) e la prof.ssa Elisabetta Salvatori (Università di Pisa). L’ingresso è libero.

• Ore 19:00, Sala Palazzo Capitano del Popolo – Piazza del Comune: Inaugurazione della Mostra Fotografica, con taglio del nastro e apertura ufficiale. La mostra, dedicata alla storia degli Sbandieratori di Assisi, includerà immagini, video e documenti storici. L’esposizione resterà aperta fino al 19 ottobre 2025. L’ingresso è libero.

Sabato 11 ottobre 2025

• Ore 15:00: Partenza del corteo itinerante per le vie del centro storico, con gli Sbandieratori di Assisi affiancati dai gruppi ospiti: Bandierai degli Uffizi di Firenze, Sbandieratori Rione Rosso di Faenza, Sbandieratori di Gualdo Tadino e Sbandieratori di Gubbio. Le esibizioni si terranno in tre tappe d’eccezione: Piazza Santa Chiara, Piazza del Comune e Piazza Superiore di San Francesco, dando vita a uno spettacolo che renderà omaggio alla tradizione e alla passione per l’arte della bandiera.

• Ore 17:45: Gran finale – prato delle Basilica Superiore di San Francesco: spettacolo conclusivo di tutti i gruppi partecipanti, che congiuntamente realizzeranno una coreografia comune. Oltre 100 bandiere volteggeranno insieme in un’esibizione unica, creando un momento di pura magia e coinvolgendo il pubblico in un tripudio di colori e movimento. Questo spettacolo sarà un simbolo di unità e passione per l’arte della bandiera. Seguiranno la consegna dei riconoscimenti ai gruppi ospiti e i saluti finali alla presenza delle autorità.

• Ore 20:00, Sala delle Volte – Via Arco dei Priori: Cena di Gala riservata ai membri dell’associazione, agli ex soci e ai rispettivi accompagnatori. Questo sarà un momento speciale per festeggiare insieme, unendo le varie generazioni di Assisani che nel corso degli anni hanno fatto parte dell’associazione. La cena, preparata e servita in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi, offrirà l’opportunità di condividere ricordi, storie e momenti significativi, celebrando i legami e il cammino comune che hanno reso grande l’Associazione Sbandieratori di Assisi.

Un evento che coinvolge tutta la città

Il 50° anniversario degli Sbandieratori di Assisi rappresenta un'occasione unica per celebrare la storia, la passione e la cultura che hanno reso questo gruppo un simbolo di Assisi. L'evento, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Assisi, è sostenuto dalla Fondazione Perugia, e si preannuncia come un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.

