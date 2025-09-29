Contributo alla Pro loco di Castelnuovo, Cicogna presenta un esposto alla Corte dei Conti

Il consigliere comunale Eolo Cicogna ha presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria in merito alla deliberazione di Giunta n. 69 del 18 giugno 2020, con cui il Comune di Assisi ha erogato un contributo straordinario di 135.000 euro alla Pro Loco di Castelnuovo per la realizzazione di una struttura polivalente.

L’esposto – come riporta integralmente la nota – evidenzia che:

l’opera è stata realizzata su terreno di proprietà della Parrocchia di San Girolamo, mediante diritto di superficie temporaneo di 30 anni;

al termine del trentennio, l’immobile tornerà gratuitamente alla parrocchia, senza vincoli di destinazione pubblica;

durante tutto il periodo, la parrocchia mantiene comunque un diritto di uso dell’immobile.

Secondo il consigliere Cicogna, l’operazione presenta profili di possibile illegittimità e di danno erariale, in quanto:

non sono stati previsti vincoli permanenti di destinazione pubblica dell’opera;

la spesa pubblica determina di fatto un arricchimento patrimoniale a favore di un soggetto privato;

non risulta garantita la continuità dell’interesse pubblico oltre la scadenza del diritto di superficie.

L’esposto chiede alla Procura della Corte dei Conti di:

accertare la legittimità dell’erogazione del contributo;

verificare e quantificare l’eventuale danno erariale per il Comune di Assisi;

promuovere, se necessario, l’azione di responsabilità per il recupero delle somme.

“Il mio dovere – dichiara il consigliere Eolo Cicogna – è vigilare sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e garantire trasparenza nell’uso dei fondi dei cittadini. Ho ritenuto doveroso segnalare questa operazione alla Corte dei Conti, dopo aver presentato interrogazione consiliare senza ottenere risposte soddisfacenti, affinché valuti se vi siano stati danni per l’erario comunale e, in caso affermativo, ne disponga il recupero”.

