Maurizio Orbi è il nuovo Priore della Nobilissima Parte de Sopra

Maurizio Orbi è il nuovo Nobilissimo Priore di Parte de Sopra. Gran Cancellario Carla Mancinelli, Massaro Massimo Speziali. Le elezioni si sono tenute lunedì 29 settembre sera nella sede di via Cappuccini e il nuovo Priore ha ringraziato tutti per la fiducia accordatagli.

Nei giorni scorsi le elezioni del Nobilissimo consiglio, così composto: Mancinelli Gregorio 227 voti, Rossi Lucio 222 voti, Venturi Giacomo 198 voti, Mancinelli Carla 193 voti, Speziali Massimo 177 voti, Calzolari Filippo 176 voti, Balani Erika 175 voti, Orbi Maurizio 173 voti, Loreti Gemma 173 voti, Lunghi Lavinia Maria 172 voti, Sgargetta Lorenzo 167 voti, Vignati Laura 158 voti, Mariani Annalisa 157 voti, Giubilei Giulia 144 voti, Pelacchi Aleardo 143 voti, Aisa Elisabetta 143 voti, Sensi Maria Grazia 134 voti, Buzzi Luisa 134 voti, Buzzi Chiara 128 voti, Bagatti Marco 115 voti, Orbi Chiara 108 voti, Vignati Ermanno 105 voti, Bagatti Gloria 105 voti, Tirilli Michele 100 voti, Sensi Tiziano 95 voti, Jengo Alessandra 91 voti, Mirti Elena 89 voti, Marchesi Anna Paola 88 voti, Aisa Massimiliano 86 voti, Pelacchi Simonetta 85 voti; rimangono fuori dal consiglio Sensi Fabrizio, 76 voti e Rauco Andrea, 70 voti.

© Riproduzione riservata