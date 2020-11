Sight for Kids alla scuola primaria grazie al Lions di Assisi

Il Lions Club di Assisi, nonostante il difficile periodo, ha continuato le proprie attività di service per la comunità di Assisi e del suo territorio. In tale contesto, grazie alla puntuale e precisa organizzazione del soci dottor Antonio Bodo e professoressa Debora Siena, il service “Sight for Kids”, per lo screening oculistico rivolto agli alunni della scuola primaria volto al contrasto del così detto “occhio pigro”, patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici quali gli occhiali e che può diventare irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita.

Può essere provocata dalla presenza di disturbi visivi che alterano il normale sviluppo della vista. Le principali cause di ambliopia sono i difetti rifrattivi, specie se monolaterali, e lo strabismo. La diagnosi deve quindi avvenire entro i primi anni di vita, periodo in cui il sistema visivo è ancora plastico e suscettibile di modifiche e miglioramenti se trattato correttamente. Lo screening Sight for Kids è stato effettuato nel rigido rispetto delle norme anti Covid 19, a cura dell’oculista dottor Giorgio Federici (nella foto con Carlo Brondi, presidente del Lions Club di Assisi) e con l’ausilio della Ottica Sara Calzola, e ha previsto la visita gratuita di 10 bambini.