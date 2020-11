A Santa Maria degli Angeli apre una nuova azienda: ecco Assisi Motori

Ad Assisi arriva una nuova azienda. Sta per aprire i battenti infatti Assisi Motori. Vendita di nuove, auto usate, km 0, aziendali, noleggio a breve termine, noleggio a lungo termine.

Protagonisti del nuovo progetto sono Andrea Bendini e Sergio Mariotti, circa 25 anni di esperienza nel settore automotive, volti molto conosciuti nel settore, entrambi umbri e molto legati al territorio: “Uno sogno che si realizza con tanta passione e dopo tantissimi anni di esperienza – dicono – Assisi Motori accompagnerà i propri clienti nel percorso di scelta più idoneo alle loro esigenze. Siamo in grado di fornire auto per noleggi a breve termine, noleggi a lungo termine (grazie alla partnership con le maggiori aziende del settore), acquisto tramite leasing o finanziamenti specializzati da scegliere insieme. Presso Assisi Motori – continuano i due titolari – i clienti troveranno assistenza post vendita e carrozzeria, tutte le auto hanno garanzia certificata. La nostra esperienza al servizio di chi vorrà sceglierci, per rendere l’acquisto o il noleggio di un’auto un momento importante della vita di ognuno”.

Una nuova avventura che parte in un momento certamente non facile in una situazione di piena emergenza sanitaria da Covid-19, dove l’economia deve andare avanti e non può certamente fermarsi. La voglia di fare bene è tanta: “Siamo felici ed orgogliosi di dare vita a questo nuovo progetto – concludono i titolari – pronti per rispondere ad ogni richiesta. È un momento particolare, ma siamo certi che ne usciremo restando uniti”.

La nuova sede è in via di completamento, l’apertura nei prossimi giorni: “Ci troverete – concludono Andrea Bendini e Sergio Mariotti, amici e colleghi di lungo corso, da oggi soci – nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, in via dei Fornaciai 7. Vi aspettiamo!”.

