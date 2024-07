Una Biblioteca in ogni scuola 2024, la scuola Codazzi di Cormano Milanino vince la settima edizione del concorso

L’edizione 2024 del concorso “Una biblioteca in ogni scuola 2024”, promosso dall’associazione di promozione sociale Birba di Assisi, ha il suo vincitore. A ottenere infatti il premio, giunto quest’anno alla settima edizione, è il progetto “La nave di Ulisse” presentato dalle insegnanti della Scuola dell’infanzia C. Codazzi in collaborazione con la dirigenza dell’IC Enrico Fermi di Cusano Milanino, il Comitato genitori e l’associazione R.Ap (Ragazzi Aperti).

Il progetto, che ha l’obiettivo di dotare la scuola di un polo-biblioteca all’interno della “Casetta Munari”, una costruzione in legno posta nel giardino della scuola e contigua al parco comunale dove saranno attrezzate aree per la lettura, prevede che la biblioteca diventi un luogo di pacifica convivenza multiculturale per l’intero Istituto e per la comunità.

Si legge nel suddetto progetto: «Lo scorso anno i genitori nell’ambito dell’iniziativa “Io leggo perché” hanno acquistato libri e, alla sezione verde della scuola dell’infanzia C. Codazzi, è toccata la buona sorte di ricevere in dono 7 testi di mitologia greca scritti da Sonia Corvaglia. Ci sembravano un po’ arditi ma avevano belle illustrazioni e parole dense di suoni: forse, attraverso loro, si poteva davvero evocare un mondo lontano… e così è stato. È cominciata un’avventura imprevista e travolgente: i bambini si sono entusiasmati ai racconti, hanno voluto più volte rileggere il testo, disegnare i personaggi perché scoprivano particolari sempre nuovi nelle illustrazioni e non smettevano di interrogarsi su come poteva accadere quanto narrato nella storia. Un percorso così coinvolgente non poteva non diventare un’occasione da vivere nella concretezza sia un curricolo verticale con scuole di altri ordini e gradi e sia un’apertura al territorio».

La giuria di Una biblioteca in ogni scuola 2024 ha così motivato l’assegnazione della vittoria: «Molti dei progetti arrivati quest’anno valevano di essere premiati, a farci propendere per “La nave di Ulisse” è stato leggere come le storie e in particolare i miti, abbiano generato nuove visioni immaginari desideri. Abbiamo trovato esemplare l’attenzione prestata dalle insegnanti alla inaspettata e crescente curiosità dei bambini e delle bambine tanto da tradurre l’esperienza in una preziosa occasione di dialogo, scoperta e crescita che ha messo al centro le storie. Ci è piaciuta molto la risposta creativa delle insegnanti che ha superato il limite della classe per coinvolgere tutto il plesso e addirittura l’intero Istituto. Le storie hanno il potere di creare comunità e per questo siamo davvero felici che i nostri libri troveranno casa in un giardino che fiorirà di tante nuove narrazioni per bambini e bambine di tutte le età».

“La nave di Ulisse” sarà una biblioteca aperta e inclusiva, dialogante con persone di diverse età attraverso il fare e lo scoprire insieme, attiva e fruibile in orario scolastico ed extrascolastico a Cormano Milanino dove fino a qualche tempo fa «esisteva un polo culturale con una biblioteca, un museo del giocattolo e un teatro per bambini e ragazzi. Ogni giovedì e nel fine settimana i bibliotecari proponevano letture animate e laboratori creativi con grande partecipazione di pubblico. Ora questo spazio è chiuso. E tutti noi orfani di quelle proposte culturali».

Oltre al premio in libri, pari al valore di 1000 euro, Birba offrirà ai vincitori due incontri di formazione sulla letteratura per l’infanzia e la sua consulenza nella gestione del servizio bibliotecario frutto dell’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività. La cerimonia di premiazione di Una biblioteca in ogni scuola 2024 si terrà domenica 15 settembre alle 12.30 nella sala della Conciliazione in piazza del Comune ad Assisi, durante “Birba chi legge” Festa delle storie (13-15 settembre). I progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito www.birbachilegge.it. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

