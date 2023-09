Addio al maestro Fernando Botero: aveva 91 anni, ad Assisi nel 2012 una delle sue esposizioni

Ha al suo attivo anche una mostra ad Assisi il maestro Fernando Botero, scomparso all’età di 91 anni oggi, 15 settembre 2023. La notizia della morte del celebre scultore e pittore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere, è stato confermato dal quotidiano colombiano ‘El Tiempo’, che definisce Botero come “l’artista colombiano più grande di tutti i tempi”. Il decesso dello scultore nato a Medellin era stata annunciato in un primo momento dall’emittente “W Radio”.

Nel 2012 l’artista era arrivato ad Assisi, con ben 76 le opere collocate sui quattro piani del Palazzo del Monte Frumentario. La mostra includeva lavori monumentali ma anche di medie e piccole dimensioni. Oltre ai gessi, erano esposti 39 dipinti a olio, di grandi e medie dimensioni. Inoltre, nella Piazza del Comune nel centro di Assisi era stata collocata una scultura bronzea monumentale, un “Cavallo” (nella foto di Rebecca Winke, pgc)

Fernando Botero aveva visitato anche la Basilica di San Francesco, provando la stessa “forte emozione” della prima volta, 70 anni prima. “Stare lì ieri sera ed oggi nella Basilica superiore, proprio dove si trovava Giotto nove secoli fa, è stata una cosa meravigliosa e fantastica. Una sensazione unica”, aveva confessato al sito sanfrancesco.org, per poi definirsi “debitore” di Giotto e dei fiorentini per l’irruzione del volume e dello spazio “in una pittura che prima di loro era solo simbolo delle cose, non esisteva. A livello intuitivo l’avevo capito, giovane artista in Colombia, poi quando nel 1952 giunsi ad Assisi ci fu la scoperta. Continuano ancora a rappresentare dei punti di riferimento per il mio lavoro”. Con Giotto c’è San Francesco: “il Santo d’Assisi è un simbolo meraviglioso di umanità e di bontà”. E per i francescani aveva anche disegnato la cover di uno dei numeri della Rivista San Francesco (nella gallery per gentile concessione dell’Archivio fotografico del Sacro Convento)

FOTO © Mauro Berti – Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata