Rumori notturni, Fratelli d’Italia ottiene il primo risultato: il Comune avvia l’aggiornamento del piano acutistico

“Quando la politica si fa portavoce dei problemi reali e incalza l’amministrazione con serietà, i risultati arrivano. A poche settimane dalla nostra denuncia pubblica sui rumori notturni molesti che disturbano la quiete di intere famiglie, il Comune di Assisi è stato finalmente costretto a fare ciò che chiedevamo: agire”. È quanto dichiarano con soddisfazione i Consiglieri di Fratelli d’Italia Serena Morosi e Daniele Martellini, commentando la Determinazione Dirigenziale N. 1130 del 15-10-2025 con cui l’amministrazione ha affidato l’incarico per aggiornare il Piano di Classificazione Acustica.

“Lo avevamo detto forte e chiaro: è impensabile – dicono Morosi e Martellini – governare un territorio complesso come Assisi con strumenti datati. Oggi, è l’amministrazione stessa ad ammetterlo: nero su bianco si legge infatti che, a decorrere dal 2017, anno di adozione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, sono intervenute puntuali varianti urbanistiche e perciò è necessario procedere alla variazione del Piano stesso. Non solo: si ammette anche che sia la Regione Umbria che la Provincia di Perugia (e il Gruppo Fratelli d’Italia… aggiungiamo noi!) hanno dovuto ‘sollecitare’ il Comune a mettersi in regola. Una doppia conferma della fondatezza della nostra azione politica e del colpevole ritardo con cui si è mosso chi governa la Città”. Fratelli d’Italia, pur accogliendo con favore questo primo passo, annuncia che monitorerà attentamente tutto l’iter. “Questa – commenta la capogruppo Morosi, che per prima aveva sollevato, con Martellini, il problema dei rumori notturni – è prima di tutto una vittoria dei Cittadini, che hanno trovato in noi una voce. Il nostro ruolo è esattamente questo: ascoltare il territorio, trasformare le lamentele in azione politica e ottenere risposte. L’affidamento di questo incarico dimostra che la nostra denuncia ha rotto un muro di immobilismo. L’amministrazione, mettendolo per iscritto, confessa di aver governato per anni con un piano superato. Meglio tardi che mai. Ora, però, il nostro lavoro non si ferma: non ci accontenteremo di un atto burocratico per calmare le acque, bensì vigileremo con la massima attenzione affinché l’aggiornamento del Piano porti a risultati concreti, a partire da controlli più severi e dal rispetto delle regole che già esistono. Il tempo dell’inerzia deve finire, perché la qualità della non è un argomento da rimandare.” I Consiglieri concludono dicendo che “continueranno a chiedere che, già da ora, la Polizia Locale intensifichi i controlli per garantire notti più tranquille, perché la pazienza della gente è finita, e l’attenzione deve restare altissima”.

Foto di Vek Labs | via Unsplash

