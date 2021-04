My girl is retro, il giovane assisano Carlo Cianetti in gara per esibirsi al concerto del Primo Maggio a Roma

In gara per il concerto del Primo Maggio c’è anche un giovane assisano che da oggi vive a Bologna. E’ “My girl is retro”, nome d’arte di Carlo Cianetti, classe 1999 che vanta già diversi brani all’attivo come “Tango!, atto I” e “La strada verso casa”, per lui anche un Ep uscito nel 2018. Ora è tra i finalisti di un contest “1M Next”, riservato ai nuovi talenti del panorama musicale italiano, per prendere parte al concerto del Primo Maggio a Roma, quest’anno nello spazio all’aperto dell’Auditorio Parco della Musica, trasmesso come sempre su Rai 3.

Un’avventura che vede Carlo Cianetti protagonista del contest insieme ad altri giovani cantanti, in tutto 50, selezionati dagli organizzatori. In questi giorni sono in corso le votazioni del pubblico direttamente sul sito del contest, dove è possibile appunto votare, poi avverranno le decisioni della giuria. Usciranno dal contest 10 artisti che si esibiranno a Roma e tra di loro, solo tre saliranno sul palco per il grande concerto del giorno della festa dei lavoratori. Carlo Cianetti, “My girl is retro”, partecipa al contest con l’inedito dal titolo “Corallo”.

Classe 1999, Carlo Cianetti nasce ad Assisi e oggi vive a Bologna. Il 23 febbraio 2018 esce il suo primo EP, Bordopiscina. Nell’anno successivo My girl is retro porta le sue canzoni sui palchi principali della scena indie nazionale (L’Umbria Che Spacca di Perugia, il Woodoo Fest, l’Urban di Perugia e il Rocket di Milano, Spaghetti Unplugged e Sofar Sound). Terminato il tour, finisce di scrivere il suo primo album, che, dopo due anni di ricerca sonora, incomincia a registrare al Deposito Zero di Forlì con Francesco Pontillo. Sono usciti i primi due singoli: Tango!, atto I e La strada verso casa.