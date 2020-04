Coronavirus in Umbria, 1095 positivi, 15 guariti, 37 morti: il bollettino dell’1 aprile

Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 1 aprile, 1095 persone risultano positive al coronavirus in Umbria, i guariti sono 15, di cui 9 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni. Risultano invece 179 clinicamente guariti (*), di cui 123 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. I deceduti sono 37: 22 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 3 di fuori regione.

Tra i 1095 pazienti positivi, 37 sono di fuori regione, 822 sono residenti nella provincia di Perugia e 236 in quella di Terni. Sono ricoverati in 218: di questi, 154 sono residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni, 12 sono di fuori regione.

I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 72, 58 in quello di Terni, 35 a Città di Castello, 42 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. Dei 218 ricoverati, 45 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto.

Le persone in osservazione per sospetta positività al coronavirus in Umbria sono 2944. Di questi, 2156 sono nella provincia di Perugia e 788 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4358 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3490 nella provincia di Perugia e 868 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 1 aprile, sono stati eseguiti 9080 tamponi.

(*) I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata.

Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro

Ancora un bollettino doloroso da parte della Protezione civile: i morti aumentano ancora e sono 837 in un giorno, mentre lunedì erano stati 812. Sono 15.729 i guariti complessivi, di cui 1.109 da lunedì (meno del giorno prima: erano 1.590). In tutto sono 77.635 i casi positivi, 2.107 più di lunedì (1.648). Superati i 105 mila contagiati da inizio emergenza. Da tenere in considerazione anche il fatto che tra lunedì e martedì sono stati eseguiti ben 29.609 tamponi, tra domenica e lunedì invece poco più di 23 mila.

Per questo i dati vanno letti in chiave positiva: se ieri ogni 6 tamponi si trovava un contagiato, oggi ogni 7 un contagiato. Quindi si conferma il trend in lieve calo anche se il prezzo in vite umane è altissimo: sono già morte 12.428 persone. Gli esperti registrano una lieve diminuzione dell’incremento dei ricoverati (in tutto sono 28.192: martedì +397, lunedì +409) e nelle terapie intensive, con numeri in contenimento: martedì solo 42 nuovi ricoverati in rianimazione, lunedì erano stati 75, per un numero complessivo di 4.023.