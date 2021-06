Federico Carli e nonno Faustino sempre più star del web: successo con Sta Pieno (video)

Federico Carli, meglio conosciuto come Carlettolife, debutta musicalmente con il suo primo pezzo “Sta Pieno”. Ed è subito successo. (Continua dopo il video)

“Una canzone all’insegna dell’entusiasmo e positività da ascoltare in spiaggia, in macchina o tutte le volte in cui ci si vuole sentire più leggeri e spensierati”, si legge in una nota stampa, in cui si parla di un “inno alla vita” con il meraviglioso rapporto di Federico con suo Nonno Faustino. Disponibile dal 28 maggio 2021 per Area 94 Records, label nata nel 2007 grazie al dj & produttore Federico Scavo, è un brano “divenuto virale, unisce il passato al presente; due generazioni a confronto unite da un bene indissolubile e una incommensurabile e intramontabile passione e voglia di vivere”.

“Ho sempre avuto questo tipo di rapporto giocoso e scherzoso con il nonno – spiegava tempo fa Federico Carli al Corriere dell’Umbria, agli albori del successo quando aveva solo 20.000 followers contro i 618.000 di oggi – e da un paio d’anni ho deciso di farlo per vedere a tutti”. Nonni e zii vivono in famiglia visto che tutti se ne occupano a turno e il giovane trentunenne ha spiegato al quotidiano che l’account Instagram ha un doppio scopo: “Volevo far capire ai giovani d’oggi che è importante che trascorrano del tempo con i loro parenti, senza dimenticare che il nonno mi ha cresciuto, giocava con me con le biglie e a calcio: farlo divertire e farlo stare attivo – conclude – è un modo di ripagarlo”.

