Furto a Lamezia Terme, rubate (e ritrovate) le reliquie di San Francesco d’Assisi

Un furto a lieto fine quello accaduto alla chiesa di Santa Chiara a Lamezia Terme. A essere rubate delle reliquie di San Francesco d’Assisi – ceneri classificate come una “reliquia sacra di riconosciuta importanza spirituale” e di inestimabile valore – ritrovate dalla polizia di Stato dopo essere state rubate da un uomo nel frattempo arrestato e ora ai domiciliari. Il cinquantenne si era introdotto nella chiesa di Santa Chiara e, dopo aver danneggiato la cassetta delle donazioni dei parrocchiani, ha rubato la reliquia per poi fuggire su una bicicletta elettrica. (Continua dopo il video – link diretto)

Ma, grazie alle indagini della polizia, la reliquia è stata sequestrata e ora è stata restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara una volta completate le indagini. Le reliquie, ceneri riconducibili al corpo del Santo Patrono d’Italia, erano custodite dentro un porta reliquie, che per la polizia poteva essere il vero obiettivo del ladro, all’interno della chiesa barocca di Lamezia Terme. L’uomo, poi arrestato da una pattuglia della Polizia, è un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine residente in città; era stato visto, da alcuni fedeli presenti in chiesa, prima danneggiare il raccoglitore delle offerte e poi impossessarsi della teca.

Proprio le descrizioni dei fedeli e l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza in poco tempo sono riusciti a trovare il ladro che, in sella a una bici, aveva con sé ancora le cose rubate e alcuni arnesi da scasso. Per questo è stato arrestato in flagrante per il reato di furto pluriaggravato continuato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. In seguito, l’arresto è stato convalidato e l’uomo messo agli arresti domiciliari. Le reliquie sono state riconsegnate ai frati custodi del prezioso tesoro religioso proprio dagli agenti che le hanno ritrovate. Immediati i ringraziamenti del vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, della Comunità dei Missionari della Via e dell’intera comunità lametina: “Grazie per la professionalità e la discrezione dimostrate nelle indagini che hanno portato al recupero della reliquia di San Francesco d’Assisi, sottratta dalla chiesa di Santa Chiara nei giorni scorsi. Grazie all’operato della Polizia di Stato – si legge in una nota – che ha agito con grande rispetto per il significato delle reliquie per la Chiesa, le ceneri presto torneranno nella chiesa e saranno nuovamente oggetto di venerazione da parte dei fedeli”.

