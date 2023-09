Assisi News festeggia sette anni confermandosi un punto di riferimento per l’informazione territoriale

Grazie al lavoro di squadra di BN COM registra oltre un milione di visitatori in meno di un anno, a cui vanno aggiunti i successi delle tante rubriche e degli altri canali di informazione - Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social e inStudio

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio a…. noi di Assisi News, in occasione del nostro settimo compleanno!).

Attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni. Tutto questo è Assisi News, da sette anni punto di riferimento per l’informazione del territorio assisano e non solo. Dal gennaio 2023 ad oggi la testata online, edita dal gruppo BN COM, ha registrato oltre un milione di visite grazie alle costanti e sempre puntuali notizie, gli scoop e le varie rubriche sempre apprezzate, dalla trasmissione InStudio che racconta “a tu per tu” i protagonisti del territorio, all’appuntamento fisso con il meteo di Luca Tiberti, senza dimenticare le ricette della tradizione umbra e le segnalazioni degli animali scomparsi e le farmacie aperte di turno. Il tutto anche con le interviste “in formato ridotto” che il gruppo editoriale Assisi News realizza per i canali YouTube delle testate e per i social, dove i video (principalmente interviste e servizi) registrano una crescente popolarità. Una crescita costante nel tempo ed un’attività ricca di informazione online per il territorio e non solo sempre più seguita.

Assisi News e il gruppo editoriale nato dalla prima testata creata negli anni si è arricchito di canali ad hoc di approfondimento. A registrare numeri importanti è in primis il secondo arrivato Assisi Sport, diventato un’importante realtà e punto di riferimento per lo sport e per le società del territorio che possono anche avere una sezione loro dedicata per una migliore comunicazione dei loro risultati, eventi e attività. Nel 2022 Assisi Sport è stato protagonista della manifestazione Sportivi Eccellenti, con i premi Assisi Sport assegnati a vari sportivi e uno, proprio consegnato dalla nostra testata e scelto dai lettori, andato al tennista in carrozzina Francesco Felici.

C’è poi Assisi Eventi, una finestra sempre aggiornata, per residenti e visitatori, sugli eventi del comune di Assisi e dei comprensori circostanti: a essere segnalate sagre, festival, fiere, mostre, concerti, spettacoli, teatro, eventi culturali, religiosi, enogastronomici e sportivi. Oltre a garantire la diffusione di eventi e iniziative in maniera gratuita, c’è la possibilità per i singoli organizzatori di usufruire di pacchetti speciali e finestre dedicate.

Ultimo arrivato, nel febbraio 2022, è Umbria Social, un portale online che propone approfondimenti, notizie e curiosità dall’Umbria, e che già nel primo anno di vita ha riscosso un grande successo. Il gruppo editoriale Assisi News è d’altronde sempre presente sui social media: tutte e quattro le testate del gruppo, Assisi News (qui), Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social sono presenti fin dalla nascita su Facebook (rispettivamente con 19.000, 7.400, 6.500 fan e 11.000 fan), e hanno pagine anche su Twitter e Instagram.

Su Assisi News, fin dal primo giorno, c’è la possibilità di registrarsi alla newsletter e l’app per ricevere le ultime notizie e rimanere aggiornati, anche in tempo reale, grazie alle notifiche push direttamente su smartphone o pc. Le notizie di Assisi News sono anche su su Alexa, l’assistente vocale integrato negli smart speaker Amazon Echo, la voce che “anima” il device. Con la frase “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” o “Alexa, quali sono le notizie del giorno?” si può prendere conoscenza delle notizie sempre aggiornate.

Tutti servizi che non potrebbero essere svolti se le varie testate del gruppo non avessero il sostegno dei numerosi sponsor che garantiscono un’informazione libera e gratuita e accessibile a tutti, e soprattutto dei lettori che, sin dall’1 settembre 2016, ci premiano con la loro fiducia e le loro letture. A loro tutti, un sentito ringraziamento da tutto lo staff del gruppo editoriale Assisi News, che dopo i già tanti traguardi raggiunti non si ferma, puntando costantemente a nuovi importanti obiettivi.

© Riproduzione riservata