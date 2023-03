Maratona di lettura per le donne afghane e iraniane, ad Assisi l’appuntamento finale (foto)

Si è conclusa con i saluti del vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, presidente del Comitato organizzatore di The Economy of Francesco, la maratona di lettura per le donne afghane e iraniane organizzata da giovani e i giovani di EoF che si è tenuta mercoledì 8 marzo, Giornata internazionale della donna, nella Sala della Spogliazione del Vescovado di Assisi, con tanti partecipanti collegati in diretta streaming. (Continua dopo il video – link diretto)

La maratona di lettura per le donne afghane e iraniane online si è conclusa con il collegamento da Assisi, città la cui diocesi ospita The Economy of Francesco, e dove i giovani si sono ritrovati nel luogo in cui San Francesco si è spogliato per dare il via a una nuova economia. Al saluto della sindaca Stefania Proietti, è seguito quello del vescovo Domenico Sorrentino, presidente di EoF. L’iniziativa, a sostegno delle donne afghane e iraniane, giunta alla terza edizione, è poi proseguita in loco con la lettura di poesie, intervallate da momenti artistici e da testimonianze per raccontare i diritti violati e le libertà negate in modo particolare nei confronti delle donne. Tra le testimonianze c’è stata quella di Maimuna Abdel Qader, una delle figlie dell’Imam di Perugia, deceduto qualche anno fa, che ha parlato della sua esperienza dell’integrazione di una donna islamica in un Paese occidentale.

© Riproduzione riservata