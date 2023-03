Meteo Assisi 10-12 marzo 2023: tempo instabile nel weekend e clima mite

Temperature da fine aprile, giornate miste fra nuvoloso con pioggia e sprazzi di sole: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 10-12 marzo 2023.

Buongiorno cari lettori,

settimana molto più calda del normale sulla nostra Umbria con temperature tipiche di fine aprile. Scarsissime le precipitazioni che hanno interessato soltanto a macchia di leopardo ed in forma davvero scarsa il territorio. L’aria fredda (come potete vedere bene attraverso l’immagine che vi ho allegato) è giunta fino al centro Europa, poi però invece che scendere verso di noi, a causa del cedimento del “muro” che divideva il vortice polare nei 2 lobi separati grosso modo all’altezza del medio Atlantico, questa aria fredda è stata costretta a virare bruscamente verso ovest in pieno oceano andando ad innescare un forte richiamo da ovest verso est su di noi di risposta a questa propagazione di aria verso l’oceano appunto. (Continua dopo l’immagine)

Clima mite dunque inevitabile da noi con un tipo di tempo ne carne ne pesce nei passati giorni, seguirà lo vedremo nelle mappe e nel bollettino che vi ho creato, una brevissima fase piovosa tra oggi e sabato metà giornata, seguirà un rapido miglioramento e una domenica di bel tempo. Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme, per il meteo Assisi 10-12 marzo 2023 e con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata piuttosto grigia da mattina a sera con solo “accenni” di sole per brevissimi tratti. Pioverà in modo abbastanza diffuso sul territorio con un clima che permarrà mite massime diurne intorno 15-16 gradi e ventilazione sud-occidentale moderata. Qualità dell’aria straordinaria. N.B. Nella mappa non ho indicato eventuali irrisori momenti di sole perché saranno davvero insignificanti.

Sabato: giornata con possibili residue precipitazioni nel corso della prima parte della giornata, segue un certo miglioramento con sprazzi di sole. Temperature sempre tipiche di fine aprile.

Domenica: la giornata migliore delle 3 con il sole che torna ad affacciarsi deciso sulla scena. Ventilazione in rotazione dai quadranti nord-orientali e temperature sempre molto miti con punte di 17 gradi in pianura in pieno giorno.

Inizio della settimana successiva che vedrà un inizio di bel tempo a cui seguirà una possibile nuova fase piovosa.

Auguriamo a tutti voi tanta serenità assieme ai vostri cari! A presto e restate sintonizzati!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata