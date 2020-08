Furto in un supermercato a Bastia, malviventi scatenati

Furto in un supermercato a Bastia Umbra, preceduto da un altro colpo in una concessionaria a Ponte San Giovanni, malviventi scatenati nella notte tra domenica 2 agosto e lunedì 3 agosto 2020.

Secondo le prime informazioni, i ladri hanno rubato un’auto a Ponte San Giovanni, con cui poi hanno derubato un supermercato a Bastia Umbra, per poi tornare indietro e dirigersi verso le Marche. Indagano le forze dell’ordine (i carabinieri) sul doppio furto compiuto da ignoti nella notte tra sabato e domenica. Colpi che, secondo una prima ricostruzione, potrebbero essere collegati.

E quindi, oltre a rubare un’auto da una concessionaria nella zona di Ponte San Giovanni, gli stessi malviventi avrebbero poi svaligiato il supermercato Conad in via delle Querce, spaccando la cassaforte. Sono in corso indagini, anche grazie alle telecamere di sorveglianza.

Prima del furto in un supermercato, tra giugno e luglio i ladri si sono davvero scatenati. Si è partiti a metà giugno con tre attività prese di mira in via Gramsci, successivamente un ladro (successivamente arrestato) aveva rapinato, armato di pistola finta, il Penny Market, per un bottino di 1500 euro. Poi era toccato a una pizzeria del centro storico, e ancora, due settimane fa, a due negozi del Polo Giontella.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)