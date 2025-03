Papa Francesco, da Assisi gli auguri per i dodici anni di pontificato

Dodici anni fa Jorge Mario Bergoglio veniva eletto Pontefice e prendeva il nome di Francesco. Da Assisi, che il Papa ha visitato più volte, gli auguri di tutta la città. “Nel giorno del dodicesimo anniversario del pontificato di Papa Francesco, esprimiamo vicinanza e gratitudine al pontefice, da sempre amico di Assisi, auspicando una sua pronta guarigione e che possa tornare presto nella nostra città, dove lo aspettiamo sempre con gioia e affetto”. Così il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini, in un messaggio di auguri a Jorge Mario Bergoglio – formulato “a nome della Giunta, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità assisana” – in occasione dei suoi primi dodici anni da Papa, che ricorrono oggi 13 marzo 2025.

“Siamo tutti molto colpiti – sottolinea Stoppini in una nota – dalla forza e dall’esempio di Papa Francesco che, pur vivendo un momento difficile legato al suo lungo ricovero in ospedale, continua a lanciare al mondo messaggi di pace e ad essere simbolo di coraggio e speranza. La sua figura è un punto di riferimento e il suo pontificato, ispirato ai valori francescani, è una testimonianza importante anche per quanti hanno il compito di promuovere il bene comune e di essere a servizio della comunità. Bergoglio è molto legato ad Assisi, lo consideriamo un nostro concittadino per lo stretto rapporto subito instaurato con la nostra città scegliendo il nome del nostro San Francesco e per la sua presenza frequente qui. Gli inviamo gli auguri più calorosi e lo aspettiamo quanto prima possibile in quella che è anche la sua città”.

Messaggio di auguri anche del vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino: “Dodici anni di Papa Francesco! Ricorre oggi l’anniversario dell’elezione del primo papa che ha preso questo nome in onore del nostro santo . Da Assisi, che è la sua casa, preghiamo per lui soprattutto adesso, e oltre agli auguri di buon anniversario, a nome del Vescovo e di tutta la comunità, gli arrivino anche quelli di pronta guarigione”, il messaggio diffuso sui social.

