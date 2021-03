Sanremo 2021, a Ermal Meta il premio per la miglior composizione musicale

A Sanremo 2021, dove hanno trionfato i Måneskin (primi classificati) seguiti da Fedez e Francesca Michelin (secondi), Ermal Meta si piazza al terzo posto e va, allo stesso Ermal Meta, per il brano “Un milione di cose da dirti”, il premio Miglior composizione musicale ‘Giancarlo Bigazzi’ (assegnato dall’Orchestra del Festival di Sanremo 2021).

Il cantante di origini albanesi e barese di adozione ha un bel legame con l’Umbria dove viene spesso, diversi le partecipazioni ad eventi che in un recente passato si sono tenuti ad Assisi e che hanno visto a presenza del giovane artista.

Ermal Metà è stato presente a “Con il cuore” nel nome di Francesco (foto in evidenza), evento organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi condotto da Carlo Conti. Presente anche in una recente edizione di “Riverock Festival” (foto sotto) nell’arena esterna del teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli, sempre al Teatro Lyrick fu protagonista in un spettacolo in collaborazione con gli GnuQuartet. Da poco infine Ermal Meta è venuto in visita privata nella vicina Spello.